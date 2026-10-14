Burnham, Brexit referandumunda Rusya müdahalesi kanıtlarını Badenoch'a karşı savundu - Son Dakika
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Burnham, Brexit referandumunda Rusya müdahalesi kanıtlarını Badenoch'a karşı savundu

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İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Brexit referandumuna Rusya müdahalesine dair kanıtlar olduğunu savundu. Muhafazakar lider Kemi Badenoch'un eleştirisine Burnham, yabancı aktörlerin demokratik süreçlere müdahalesine dair kanıtlar bulunduğunu ve bununla yüzleşeceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, 2016'daki Brexit referandumuna Rusya'nın müdahale ettiğine ilişkin açıklamasına işaret ederek, "Yabancı aktörlerin ve düşmanlarımızın demokratik süreçlerimize müdahale ettiğine ilişkin görmezden gelinemeyecek kanıtlar vardı. Bunun son 10 yılın tamamı boyunca yaşanmamış olması düşünülemez." dedi.

Burnham, İngiltere Parlamentosu'nda haftalık olarak düzenlenen "Başbakana Sorular" oturumunda Avam Kamarası üyelerinin sorularını yanıtladı.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch, Burnham'ın pazartesi günü yaptığı "2016'daki Brexit referandumuna Rusya müdahale etti." açıklamasını sordu.

Başbakanlık Sözcüsü ve Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty'nin Rusya'nın müdahalede başarılı olamadığı ve hükümetin referandum sonuçlarını kabul ettiği açıklamalarına değinen Badenoch, "Başbakan pazartesiden beri söylediklerini geri almaya çalışıyor." dedi.

Burnham, "Yabancı aktörlerin ve düşmanlarımızın demokratik süreçlerimize müdahale ettiğine ilişkin görmezden gelinemeyecek kanıtlar vardı. Bunun son 10 yılın tamamı boyunca yaşanmamış olması düşünülemez. Bunu söylemeliyiz ve bununla doğrudan yüzleşmeliyiz. Muhafazakarlar bunu görmek istemedi. Ben bunu yapmayacağım." sözleriyle Badenoch'a yanıt verdi.

"Falkland halkının Arjantin'in iç siyasetine malzeme edilmesine izin vermeyeceğiz"

Savunma harcamalarını artırmak için sosyal yardımları azaltma çağrılarının yapıldığı sorularını da yanıtlayan Burnham, Ukrayna ve NATO'ya verilen sözlerin tutulacağını ve savunma harcamalarının belirlenen hedefler doğrultusunda artacağını kaydetti.

Aşırı sağcı Reform UK Partisi lideri Nigel Farage, ülkeye deniz yoluyla gelen düzensiz göçmenler arasında yer alan İranlıların İngiltere için hangi tehlikeleri oluşturduğunu sordu.

Burnham bu soruya yanıtında ise "Botlarla geçişleri düşürdük. Sınır dışı edilenlerin sayısı arttı. Daha fazlasının yapılması gerekiyor, ancak doğru yolda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere ile Arjantin arasında gerilime neden olan Falkland Adaları (Malvinas) hakkındaki soruyu da yanıtlayan Burnham, "Falkland Adaları, Britanya'nındır ve öyle kalacaktır çünkü Falkland Adası halkı büyük çoğunlukla bunu istedi. Bunu net bir şekilde Arjantin'e de söyledik. Falkland halkının Arjantin'in iç siyasetine malzeme edilmesine izin vermeyeceğiz. Bunu ABD Başkanı Donald Trump'a da söyledim. Falkland Adaları'nın zorbalığa maruz kalmasına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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