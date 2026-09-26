Burnham seçimin 2029'da yapılacağını söyledi, İskoçya referandumuna karşı çıktı - Son Dakika
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Burnham seçimin 2029'da yapılacağını söyledi, İskoçya referandumuna karşı çıktı

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İngiltere Başbakanı Andy Burnham, erken genel seçim iddialarını reddederek seçimin 2029'da yapılacağını açıkladı. Burnham, İskoçya'da yeni bağımsızlık referandumu için doğru zaman olmadığını belirterek önceliğin hayat pahalılığıyla mücadele olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ülkede erken genel seçim yapılacağı iddialarını reddederken İskoçya'nın bağımsızlığı için tekrar bir referandum yapılmayacağını belirtti.

Burnham, BBC, ITV ve STV kanallarına açıklamalarda bulunarak ülkede son dönemde kamuoyunu meşgul eden erken seçim ve İskoçya'nın bağımsızlığı konularına değindi.

BBC ve ITV'nin bölge editörlerine verdiği röportajda Burnham, erken genel seçim yapma niyeti olmadığını ve bir erken seçimin ülkeyi geri götüreceğini ifade etti.

Burnham, seçimin 2029'da yapılacağını belirterek, "Tüm bu spekülasyonları kesin bir dille reddediyorum. Yakında bir seçim olmayacak. Başbakan olarak yapacaklarıma odaklandım." diye konuştu.

İşçi Partisi'nin yıllık konferansında İngiltere'yi götürmek istediği hedefe ilişkin açıklamalar yapacağını kaydeden Burnham, "Hedefim insanlara artan hayat pahalılığı karşısında yardım etmek, ticaretin sürmesini sağlamak. Şu an önceliğimiz bunlar." dedi.

"Gelecek belirlenmişti"

İskoçya televizyonu STV'ye de açıklamalarda bulunan Burnham, İskoçya'nın bağımsızlığı için tekrar bir referandum yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya yanıt vererek, "Bu tartışmalara geri dönmenin zamanı değil. Hayat pahalılığı ülkenin her köşesindekiler gibi çoğu İskoç'u da etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Burnham, İskoçya halkının kendi kaderini tayin etmek için oy kullanma hakkına sahip olup olmadığı sorusuna cevaben, "Bu hakka sahipler. Ancak gelecek, bir nesil boyunca geçerli olacak şekilde belirlenmişti." diyerek 2014'teki referandumdan çıkan hayır oyuna işaret etti.

İskoçya'da bağımsızlık referandumu konusunda net bir mutabakat bulunmadığını savunan Burnham, büyük bölünmeye odaklanmaktansa hayat pahalılığının çözümüne odaklanmak gerektiğini yineledi.

Bölünmeyi desteklemediğini vurgulayan Burnham, "Yeni bir referandum için doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. İskoçya'daki kamuoyunun bunu desteklediği kanaatinde değilim." dedi.

Birleşik Krallık'ı oluşturan 4 ülkeden üçü olan İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da iktidarda bulunan ayrılık yanlısı partilerin liderleri 13 Eylül'de bir araya gelerek ayrılmayı masaya yatırmıştı.

İskoçya ve Galler bağımsızlık için, Kuzey İrlanda ise İrlanda'yla birleşmek için Birleşik Krallık'ta gerekli anayasal düzenlemelerin yapılması konusunda İngiltere Başbakanı Burnham'a baskı yapma konusunda uzlaşmıştı.

Kaynak: AA
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