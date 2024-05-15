Büro Memur-Sen, şiddetin önlenmesi için bütün kamu görevlilerini kapsayan düzenleme istiyor

Güncel

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yapılacak yasal düzenlemenin bütün kamu görevlilerini kapsamasını istediklerini bildirdi.

Yazgan yaptığı yazılı açıklamada, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını bildirerek, sağlıkçıya da eğitimciye de gümrük memuruna da yapılan saldırıları kınadı.

Türk Ceza Kanunu'nda şiddetle ilgili düzenlemeler olduğunu ancak kamu görevini yerine getirenlere karşı ek düzenlemelerin ihtiyaç haline geldiğini ifade eden Yazgan, daha önce sağlık çalışanlarına yakın zamanda da eğitim çalışanlarına yönelik yapılması planlanan şiddetle mücadele düzenlemesinin, daha kapsayıcı ve sorunu bütün olarak çözen bir anlayışla yapılmasını istediklerini belirtti.

Yazgan, şunları kaydetti:

"Biz meseleyi bütüncül olarak çözmek için sesleniyoruz, her meslek grubunun başına bir şey geldikçe bir yasal düzenleme yapmak yerine, bütün kamu görevlilerini ve kamu hizmetini yerine getiren çalışanları şiddetten koruyacak, tutuklu yargılama dahil birçok caydırıcı müeyyideyi içeren bir düzenleme hayata geçirilmelidir. Bir kez yapılacak düzenlemeyle kamu görevlilerine ve kamu hizmetlerine karşı şiddetle mücadelede önemli bir adım atmış oluruz."

Yazgan, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yapılacak düzenlemenin bütün kamu görevlilerini kapsaması talebiyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına yazı gönderdiklerini bildirdi.