Bursa Adliyesi\'nde Silahlı Saldırı: 2 Ölü

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(BURSA) - Bursa Adliyesi'nde 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen bir davanın duruşmasında silahlı saldırı olayı meydana geldi. Saldırıda ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti.

Uluyol'daki Bursa Adalet Sarayı'nda, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 11.00 sıralarında görülen duruşma sırasında, silahlı saldırı olayı yaşandı. İddiaya göre; sanığın babası mahkeme salonunda jandarmanın silahını alarak husumetli olduğu tarafa 13- 14 el ateş açtı. Olayda ilk belirlemelere iki kişi hayatını kaybetti. Olay sırasında yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.