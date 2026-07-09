Bursa Adliyesinde Kavga: 5 Gözaltı

Bursa Adliyesinde görülen davanın tarafları arasında çıkan kavgada, bazı kişilerle polis memurları hafif yaralandı, olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Uluyol Caddesi'ndeki Bursa Adliyesi 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın tarafları arasında duruşmanın ardından, adliye yanındaki çay ocağında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine olaya adliye polisi ve özel harekat polisleri müdahale etti.

Kavgada bazı kişiler ile olaya müdahale eden bazı polis memurları hafif yaralandı.

Yaralılara olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edildi.

Olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.