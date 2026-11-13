Bursa Barosu heyeti Ankara Barosu\'na iş birliği için nezaket ziyaretinde bulundu

(ANKARA) - Bursa Barosu Başkanı Yener Poroy ve Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Beycioğlu, Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Görüşmede, barolar arasında iş birliği ve mesleğin geliştirilmesi ele alındı.

Bursa Barosu Başkanı Yener Poroy ve Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Beycioğlu, Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve yönetim kurulu üyelerine nezaket ziyaretinde bulundu.

Ankara Barosu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede yeni döneme yönelik başarı dilekleri iletildi. Barolar arasında iş birliği ve mesleğin geliştirilmesine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada, "Bursa Barosu Başkanı Av. Yener Poroy ve Başkan Yardımcısı Av. Yavuz Selim Beycioğlu'na nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.