Bursa Belediye Başkanı Bozbey, Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, doktorların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Şehir Hastanesi ziyareti kapsamında ilk olarak Başhekim Doç. Dr. Dursun Topal ve hastane yönetimiyle bir araya geldi. Başkan Bozbey, daha sonra sağlık çalışanlarını görevleri başında ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramı anısına karanfil takdim etti.

"Hekimlerimizin ve sağlık personelimizin her zaman yanlarındayız"

Başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Başkan Bozbey, "İnsan sağlığı için fedakarca çalışan hekimlerimizin ve sağlık personelimizin her zaman yanlarındayız. Ayrıca bugüne özel olarak hazırlanan sergiyi inceleyerek sağlık alanındaki değerli çalışmaları yakından görme fırsatı buldum. Sağlık çalışanlarımızın üstün gayretleri ve emekleri için kendilerine teşekkür ediyor, tıp bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.