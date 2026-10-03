Bursa Büyükorhan\'da 3 gündür kayıp 61 yaşındaki kadın ormanlık arazide bulundu

Bursa Büyükorhan'da 3 gündür kayıp 61 yaşındaki kadın ormanlık arazide bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyükorhan'da 1 Ekim'de evinden çıkan 61 yaşındaki kadın, 3 gündür haber alınamaması üzerine başlatılan aramada ormanlık arazide bulundu. AFAD, jandarma ve sivil ekiplerden 135 personelin katıldığı çalışmada bulunan kadın, ilk tedavisinin ardından ailesine teslim edildi.
Bursa'da 3 gündür haber alınamayan kadın ormanlık arazide bulundu.
Büyükorhan ilçesindeki ikametinden 1 Ekim'de çıkan ve daha sonra haber alınamayan 61 yaşındaki Fatma Aybey'i bulmak için ailesi ve mahalle sakinlerince arama çalışması başlatıldı.
Aybey'in izine rastlayamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Özel Harekat ve çok sayıda sivil arama kurtarma ekibinden toplam 135 personel ile iz takip köpekleri ve dron destekli yapılan arama çalışmalarının ardından Aybey, evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ormanlık arazide bulundu.
İlk tedavisi olay yerinde yapılan Aybey, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA
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