Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Avrupa'daki Tarihi Kent Uygulamalarını İnceledi

13.02.2026 10:38  Güncelleme: 11:42
Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği teknik inceleme programı kapsamında Portekiz ve İspanya'daki tarihi kentleri ziyaret ederek, kültürel mirasın korunması ve yerel yönetim uygulamaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

(BURSA) - Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Tarihi Kentler Birliği tarafından Portekiz ve İspanya'ya düzenlenen teknik inceleme programına katılarak, Avrupa'daki tarihi kent uygulamalarını yerinde inceledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği tarafından 11-15 Şubat 2026 tarihleri arasında Portekiz ve İspanya'da teknik inceleme programı düzenleniyor. MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve üye belediyelerin başkanlarıyla teknik gezide yer aldı.

Bozbey ve beraberindekiler, tarihi ve kültürel mirasın korunması, başarılı uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi ve tarihi kentlerde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen program kapsamında Lizbon Belediye Başkanı Carlos Moedas ile bir araya geldi. Mustafa Bozbey ve heyet, daha sonra İspanya'nın Cordoba, Sevilla ve Granada kentlerinde de teknik gezi ve inceleme yapacak.

Bilgi ve deneyim paylaşıldı

Program çerçevesinde yerel yönetim uygulamaları, tarihi kentlerin korunması ve yaşatılmasına yönelik çalışmalar, deprem hazırlıkları, mimari zenginlikler ve şehircilik yaklaşımları başlıklarında teknik saha gözlemleri yapılacak. Kültürel ve teknik gezilerle birlikte tarihi kentlerin korunmasına ilişkin uygulamalar, yerel yönetim politikaları ve sürdürülebilir kent yönetimi konularında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanacak.

Kaynak: ANKA

