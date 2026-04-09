Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine Ak Partili Şahin Biba Seçildi

(BURSA) - Mustafa Bozbey'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada tek aday olan AK Partili Şahin Biba, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine seçildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılması nedeniyle Belediye Başkan Vekilliği için Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı.

CHP grubunun "meşru olmadığı" gerekçesiyle aday çıkarmadığı seçimlere, CHP'li Meclis üyeleri alınmadı. İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi üyeleri ise seçimlere katılmadı.

Seçimlere AK Partili Şahin Biba tek aday olarak girdi.

Biba, seçimlerin ilk turunda oy kullanan üyelerin 61'inin de oyunu aldı. Ancak başkan vekilliği için gerekli 71 oya ulaşılamaması nedeniyle ikinci tur oylamaya geçildi.

Bu turda da 61 üye oy kullandı, Biba geçerli oyların 60'ını aldı. 71 oyun bu turda da sağlanamaması nedeniyle üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan adayın başkan vekili seçileceği üçüncü tur oylama yapıldı.

Biba, bu turda kullanılan 61 oyun tamamını alarak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçildi.

"Millet iradesine saygı, sandıkla oluşan meclis çoğunluğuna saygı duymayı gerektirir"

Biba, başkan vekili seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, kendisine gösterdikleri destek dolayısıyla oy veren üyelere teşekkür etti.

Biba, şunları söyledi:

"Demokrasi milletimizini temsil vasıtasıdır, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri Bursalıların temsilcileridir. Meclisimizin aldığı bu karar da milletimizin iradesinin tecellisidir. Millet iradesine saygı, sandıkla oluşan meclis çoğunluğuna da saygı duymayı gerektirir. Belediye Meclisi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır. Bursa'nın iradesi sadece bir söylemden değil, Meclis'teki temsil dağılımından da okunur. Herkesi hukuk içinde işleyen bu demokratik sürece ve milletin Meclis içinde yansıyan tercihine saygı duymaya davet ediyorum."

Makamlar gelip geçicidir, asıl olan bulunduğumuz görevlerde şehrimize ne kattığımız, insanımıza nasıl dokunduğumuz ve ardımızda nasıl bir hizmet izi bıraktığımızdır. Bizim anlayışımızda görev, unvan değil, sorumluluktur; yetki ayrıcalık değil, millete hizmet vesilesidir. Bu bilinçle hiçbir mazeretin arkasına saklanmadan tüm enerji ve gayretimizi Bursa'ya hizmete ayıracağız. Tek gündemimiz Bursa olacaktır. Gerçek belediyecilik anlayışıyla 17 ilçemizin tamamında hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir kesimi dışarıda bırakmadan hizmetlerin kesintisiz sürmesi için çalışacağız, nerede ihtiyaç varsa orada olacağız, nerede bir gönül varsa ona dokunmanın gayreti içinde olacağız."

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin 49, MHP'nin 8, CHP'nin 41, İYİ Parti'nin 6, Yeniden Refah Partisi ile Büyük Birlik Partisi'nin birer meclis üyesi bulunuyor.