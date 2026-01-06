Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e Darp Girişimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e Darp Girişimi

06.01.2026 16:11  Güncelleme: 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım ilçesinde vatandaşlarla buluştuğu sırada 3-4 kişilik bir grup tarafından saldırı girişimine uğradı. Saldırganlar gözaltına alındı ve Bozbey zarar görmeden olaydan kurtuldu.

Haber: Zehra DEĞİRMENCİ

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'ni ziyareti sırasında 3-4 kişilik bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırganlar gözaltına alındı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, 15 günde bir gerçekleştirdiği "Başkan Bozbey Burada" programı kapsamında Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Bozbey'e, vatandaşları dinlediği aracın içine geçmeden önce ön tarafta vatandaşlarla görüşürken, 3-4 kişilik grup tarafından fiili saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırganlara olay yerinde bulunanlar da tepki gösterdi.

Saldırının sebebi henüz öğrenilemezken, saldırganlar polis tarafından gözaltına alındı.

Başkan Bozbey ise korumaların müdahalesiyle saldırıdan zarar görmedi. Konuya dair açıklama yapan Başkan Bozbey, "Bu durumlar bizi yıldıramaz. Biz biliyoruz ki sizler her türlü güzel hizmeti hak ediyorsunuz. Onun için çaba gösteriyoruz. Yine görüşeceğiz, hiç merak etmeyin." ifadelerini kullandı.

Başkan Bozbey konuşmasının ardından alandan ayrıldı. Edinilen bilgilere göre güvenli bir alana götürülen Başkan Bozbey ilerleyen saatlerde Değirmenönü'nde vatandaşlarla tekrar bir araya gelecek.

CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş'tan kınama mesajı

Saldırı sonrası yazılı açıklama yapan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise şu ifadeleri kullandı:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'i hedef alan alçakça saldırı girişimini kınıyorum. Her hafta halk buluşmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e yönelik bu saldırı girişimi aynı zamanda sosyal ve halkçı belediyeciliğe de yapılan bir saldırıdır. Hiçbir saldırı bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e ve çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA

Mustafa Bozbey, Yerel Haberler, Yıldırım, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e Darp Girişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü
Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11’leri belli oldu
Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 20:23:18. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e Darp Girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.