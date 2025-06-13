Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Tarım ve Hayvancılığı Destekleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Tarım ve Hayvancılığı Destekleyecek

13.06.2025 17:23  Güncelleme: 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Keles ilçesini ziyaret ederek tarım ve hayvancılığı desteklemek için yapılacak projeleri anlattı. Başkan Bozbey, çevresel sürdürülebilirlik için atıksu arıtma tesislerinin önemine değinerek, çiftçilerin ürünlerini destekleme sözü verdi.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dağ bölgesindeki ilçelerde tarımı ve hayvancılığı desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Tarımın güçlenmesi, tarımsal alanların ekilebilmesi en büyük arzumuzdur. Bu konuda çiftçimizin yanındayız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Keles ilçesini ikinci kez ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu. İlk olarak Keles Kaymakamı Muhammed Ali Yolal'ı makamında ziyaret eden Bozbey'e, CHP Keles İlçe Başkanı Cevat Acar da eşlik etti.

Ziyarette, Keles'i güçlendirmek, çiftçiyi desteklemek amacıyla yapılacak çalışmalar ele alındı. Bozbey, program kapsamında Keles Belediye Başkanı Ali Doğru'yla da bir araya geldi. Keles'in ihtiyaçlarının, önceliklerinin ve birlikte hayata geçirilebilecek projelerin konuşulduğu buluşmada, devam eden çalışmalar değerlendirildi. Daha sonra Keles Kültür Merkezi'nde muhtarlarla bir araya gelen Başkan Bozbey, köylerin ve mahallelerin sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm önerilerini değerlendirdi. Keles Ziraat Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı da ziyaret eden Başkan Bozbey, çiftçilerin ve esnafın emeğini destekleyen projeleri sürdüreceklerini belirtti.

Ziyaretlerin ardından Keles Bayrak Alanı'nda vatandaşlarla buluşan Başkan Bozbey, halkın talep ve önerileri dinleyerek çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

"Derelere giden suların tertemiz akmasını istiyoruz"

Keles Atıksu Arıtma Tesisi'ni hizmete açtıklarını vurgulayan Başkan Bozbey, atıksuların tekrar kullanımının önemli bir konu olduğunu ifade etti. Atıksu arıtma tesislerinin ileri biyolojik arıtmayla birlikte suları tertemiz bir şekilde derelere bıraktığını anlatan Bozbey, şunları söyledi:

"Diğer arıtma tesislerimizde de bu tür çalışmaları sürdüreceğiz. Tüm bunları Marmara'yı ve Marmara Denizi'ni önemsediğimiz için yapıyoruz. Derelere giden suların tertemiz akmasını istediğimiz için bu tür tesislerin sayısını artıracağız. Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm kentlerin arıtma tesislerini mutlaka ileri arıtmaya dönüştürmesi, kimyasal arıtma tesislerinin de yapılması, sanayinin de arıtma tesislerini tam kapasiteyle çalıştırması gerekiyor. Bunları yapmazsak çevre felaketiyle karşı karşıya kalabiliriz. Belediyeleri duyarlılığa davet ederken, hükümetin de bu konuda yerel yönetimlere destek vermesini arzu ediyoruz."

"Desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz"

Dağ bölgesinin sorunlarını bildiklerini, 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı'nda da bölgeyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bozbey, sözlerini, şöyle tamamladı:

"Keles'in ve muhtarlarımızın taleplerini daha önce almıştık. Bunları değerlendirdik. Bunlarla ilgili çalışmaları gerçekleştirdik. Keles, önemli bir ilçemizdir. Halkımızın özellikle hayvancılıkla ilgili talepleri oluyor. Buradaki hayvancılık popülasyonunu artırarak hem aile işletmelerini çoğaltmak hem de onların gelirlerinin artmasına yönelik projemize başlıyoruz. Ürün çeşitliliğini artırmak ve girdi maliyetlerini azaltmak için tarımsal anlamda desteklerimizi de sürdüreceğiz. Kelesli çiftçilerin ürünlerini alıp kendi mağazalarımızda satarak halkımızla buluşturacağız. Tarımın güçlenmesi, tarımsal alanların ekilebilmesi en büyük arzumuzdur. Çiftçimize desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mustafa Bozbey, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Keles, Tarım, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Tarım ve Hayvancılığı Destekleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damla’yı sokak ortasında taciz edip döven sanık, ilk duruşmada tahliye edildi Damla'yı sokak ortasında taciz edip döven sanık, ilk duruşmada tahliye edildi
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
Hindistan’ın ardından bir uçak kazası da ABD’de: Yolcu uçağı pistten çıktı Hindistan'ın ardından bir uçak kazası da ABD'de: Yolcu uçağı pistten çıktı
Beşiktaş’ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi Beşiktaş'ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi
TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlendi TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlendi
Kongo’da isyancılar maden bastı 36 kişi hayatını kaybetti Kongo'da isyancılar maden bastı! 36 kişi hayatını kaybetti
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe’yi sildi Takımdan ayrılmak istiyor Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor
ABD İç Güvenlik Bakanı’na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı ABD İç Güvenlik Bakanı'na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı
ABD’den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı ABD'den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz. Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.

17:29
İsrail’in İran’a saldırılarının ardından Ankara’da kritik güvenlik zirvesi
İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Ankara'da kritik güvenlik zirvesi
16:24
En güçlü 4 adamını kaybeden İran’ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın
En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın
15:30
İsrail’in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
00:03
Birleşmiş Milletler’den Gazze’de derhal ve kalıcı ateşkes kararı
Birleşmiş Milletler'den Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes kararı
23:56
Türkiye’de HPV aşı programı 2025’te başlıyor
Türkiye'de HPV aşı programı 2025'te başlıyor
23:36
AVM’de ’adamına göre muamele’ kavgası
AVM'de 'adamına göre muamele' kavgası
23:32
Galatasaray’ın sosyal medya hesabından Ali Koç’a olay gönderme
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Ali Koç'a olay gönderme
23:15
Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha
Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha
23:12
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
23:02
Düşen uçakta saatler önce seyahat Sıkıntıları tek tek anlatmış
Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış
22:49
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
22:49
Madlleen’deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy’un dizeleri oldu
Madlleen'deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy'un dizeleri oldu
22:35
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 18:24:16. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Tarım ve Hayvancılığı Destekleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.