Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: "Üniversite Öğrencileri, Bursa'nın Geleceğini Belirleyen En Büyük Aktörlerdir"

04.01.2026 15:26  Güncelleme: 18:05
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, üniversite öğrencileriyle düzenlenen kahvaltı programında, gençlerin Bursa'nın geleceğini belirleyen en büyük aktörler olduğunu vurguladı. Ayrıca, gençlere yönelik ulaşım hizmetleri ve yeni gençlik merkezleri hakkında bilgi verdi.

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentteki üniversitelerin öğrenci topluluklarıyla bir araya geldiği buluşmada, "Üniversite öğrencileri, Bursa'nın geleceğini belirleyen en büyük aktörlerdir. Başka şehirlerden de gelmiş olsanız bu süreç içerisinde Bursalısınız" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde "Başkan Gençlerle Kahvaltıda" programı düzenlendi. Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi'ndeki öğrenci topluluklarından gençlerle bir araya gelen Bozbey, öğrencilerin eğitimden sosyal yaşama kadar pek çok konuda görüş ve taleplerini dinledi.

Her yıl 10 bin öğrenciye eğitim desteği verdiklerini hatırlatan Bozbey, öğrenciler için Türkiye'nin en ucuz ulaşım hizmeti veren kentlerinden biri olduklarını belirterek, "Önceden 160 binişlik abonman alınıyordu. Kullanan öğrenci sayısı çok azdı ve yine de 160 binişlik ücret ödeniyordu. Analizlere baktığımızda ortalama 72–75 civarında kullanım oluyordu. Şimdi ise alınan abonman son binişe kadar kullanılabiliyor. Aylık değil. En uygun fiyata öğrenci taşıyan kentlerinden birisiyiz" diye konuştu.

"Mustafakemalpaşa'da ve Çınarönü'nde de gençlik merkezlerini açacağız"

Uluslararası Spor Festivali'nde yaklaşık 117 bin genci misafir ettiklerini blelirten Bozbey, bu yıl ikincisini 23 Mart–19 Mayıs arasında gerçekleştirecekleri festivale tüm gençleri davet etti. Spora ve spor alanlarına önem verdiklerini aktaran Bozbey, "Spor alanlarını daha nitelikli, kullanışlı hale getirdik. Yunuseli'nde saha açtık. Gemlik'te spor salonunu tamamladık. Demirtaş Spor Tesisi yüzde 95 oranında tamamlandı. 18 spor merkezimiz var. Bu merkezlerde 2025 yılında yaklaşık 2.3 milyon kişiyi ağırladık. Gemlik ve Karacabey'de yeni gençlik merkezleri açtık. Yakın zamanda Mustafakemalpaşa'da ve Çınarönü'nde de gençlik merkezlerini açacağız" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını dile getiren Bozbey, gençlerin hayallerini çok önemsediklerini söyledi. Gençlerin sesini dinlediklerini, önerilerini ve eleştirilerini alarak gençleri geleceğe hazırlamak istediklerini anlatan Bozbey, "Geleceğe birlikte bakmak bizim en büyük arzumuz. Gençlerimiz iyi ki varlar. Üniversite öğrencileri, Bursa'nın geleceğini belirleyen en büyük aktörlerdir. Başka şehirlerden de gelmiş olsanız bu süreç içerisinde Bursalısınız" dedi.

"Uludağ'ı görmeyen gencimiz kalmayacak"

Gençlerin yalnızca bugün değil, yarın da söz sahibi olmasını istediklerinin altını çizen Bozbey, "Gençlerin vizyonu, bizim yol haritamız. Bizim için 'yönetim' demek, gençlerin sesine kulak vermek demek. Bursa'yı birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz. Gençlerimizin vizyoner bakış açılarını yönetim stratejimizin merkezine koyuyoruz. Kentimizi sadece bugünün ihtiyaçlarıyla değil, gençliğin sürdürülebilir gelecek beklentileriyle tasarlıyoruz. 'Ortak Akıl' ve sosyal belediyecilik anlayışımızla; gençlerimizin enerjisini Bursa'nın yarınlarına rehber kılıyoruz. Ayrıca Bursa'da okuyup hiç Uludağ'a gitmemiş öğrencilere, Uludağ'a götürme sözü veriyorum. Uludağ'ı görmeyen gencimiz kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

