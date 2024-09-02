Bursa Büyükşehir Belediyesi Gastronomi TIR'ı Mudanya'da - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Gastronomi TIR'ı Mudanya'da

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gastronomi TIR'ı Mudanya'da vatandaşlarla buluştu. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve şefler tarafından yapılan 'Girit Usulü Etli Enginar' yemeği ile şehrin ve ilçenin lezzetleri tanıtıldı.

02.09.2024 12:36  Güncelleme: 13:08
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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi Gastronomi TIR'ının yeni durağı Mudanya oldu. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ile şefler "Girit Usulü Etli Enginar" yemeği yaparak, kentin ve ilçenin lezzetlerini tanıttı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 13-15 Eylül arasında Merinos Parkı'nda gerçekleştirilecek 3. Bursa Gastronomi Festivali öncesinde, Bursa'nın lezzetlerini tanıtmak ve vatandaşları festivale davet etmek için gezen Gastronomi TIR'ı, Mudanyalılar ile buluştu. Mütareke Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Yankı İçöz ve Belediye meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, eşi Müge Dalgıç ve şefler Barış Uysal, Recep Kantar, Kerem Kurubacak tarafından hazırlanan "Girit Usulü Etli Enginar" yemeği ile şehrin ve ilçenin lezzetleri hakkında önemli bilgiler verildi.

"Bu lezzetleri gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere taşımak istiyoruz"

Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Bursa'ya gelen farklı kültürler, gelenek ve göreneklerinin yanı sıra yemek kültürlerini de getirdiler. Bu lezzetleri gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere taşımak istiyoruz" dedi. İlçede mübadele ve Girit kültürünün yoğun olduğuna dikkat çeken Dalgıç, "Mudanya'nın lezzetlerini tanıtmak için çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz. Hem Bursa'yı hem de Mudanya'yı gastronomi turizmi ile daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu amaçla Gastronomi Festivali'ni büyük bir önemle destekliyorum. Ayrıca, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Barış Şef ile yemek yapmak da güzel bir tesadüf oldu. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor, tüm halkımızı bu festivale davet ediyorum" diye konuştu.

Etkinlikte, ilçede faaliyet gösteren mübadele dernekleri ile Alevi Kültür Derneği, Girit ve Anadolu yörelerine ait lezzetleri kurdukları stantlarda sergiledi. Tanıtım günleri kapsamında, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve DARD (Diploması Araştırmaları Derneği) Başkanı Prof. Dr. Barış Özdal ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Elmas'ın katılımıyla "Tarihsel ve Felsefi Bağlamda Barış" konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından verilen konser etkinliğe renk kattı.

Kaynak: ANKA

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