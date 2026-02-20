Bursa Büyükşehir Belediyesi, İlk İftar Programında Binlerce Vatandaşı Bir Araya Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İlk İftar Programında Binlerce Vatandaşı Bir Araya Getirdi

20.02.2026 12:11  Güncelleme: 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında kentin dört ayrı noktasında kurduğu iftar sofralarında binlerce vatandaşı bir araya getirdi. İftara yetişemeyenler için ise yoğun olan noktalarda iftariyelik dağıtıldı.

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında kentin dört ayrı noktasında kurduğu iftar sofralarında binlerce vatandaşı bir araya getirdi. İftara yetişemeyenler için ise yoğun olan noktalarda iftariyelik dağıtıldı.

Her yıl 3 sabit alanda belirlenen iftar noktalarını bu yıl 4'e çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyesi, Emir Sultan, İnegöl İshakpaşa BURULAŞ Otoparkı, Fomara Fevzi Çakmak Katlı Otoparkı ve Değirmenönü Mahallesi'nde binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kente kazandırılan 3 Kent Lokantası'nda da ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizmet veriyor. Kentin 14 ayrı noktasında ise her gün ekipler tarafından iftara yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik dağıtılıyor.

Teravih namazı sonrası tatlı ikramında bulunulacak

Kültürpark'ta hazırlanan Ramazan Meydanı, eski ramazan geleneklerini yaşatmayı amaçlıyor. "Herkes güldüğü zaman, Bursa'da bir başkadır Ramazan" temasıyla iftar sonrası düzenlenen etkinliklerde orta oyunları, kukla gösterileri ve konserler vatandaşlarla buluşuyor. Ramazan boyunca Karagöz gösterilerinden konserlere kadar birçok etkinlik her yaştan kişiye keyifli anlar yaşatacak. Büyükşehir Belediyesi, bin 61 mahallede teravih namazı sonrası tatlı ikramında bulunacak. Ramazan'ın ilk günü 51 camide düzenlenen ikramlarda vatandaşlar bir araya geldi.

Başkan Mustafa Bozbey, ilk akşam Ulu Cami ve Nilüfer Ataevler Edebali Camii'ni ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu ve mahalle sakinlerinin taleplerini yerinde dinledi. İftar çadırlarında vatandaşlarla bir araya gelen Bozbey'e, ramazanın bereketini kentin her noktasına ulaştırması nedeniyle teşekkür edildi.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi, İlk İftar Programında Binlerce Vatandaşı Bir Araya Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor Gelirini bakın ne yapacak Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor! Gelirini bakın ne yapacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler
Alişan Ramazan’ın ilk gününde Umre’ye gitti Alişan Ramazan'ın ilk gününde Umre'ye gitti
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

14:23
Viral olan köy öğretmeni Videoyu izleyenler şaşırıyor
Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
14:01
Skriniar’ın Sağ Kasığında Kısmi Yırtık
Skriniar'ın Sağ Kasığında Kısmi Yırtık
13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 14:28:27. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi, İlk İftar Programında Binlerce Vatandaşı Bir Araya Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.