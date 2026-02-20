Bursa Büyükşehir Belediyesi, İlk İftar Programında Binlerce Vatandaşı Bir Araya Getirdi

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında kentin dört ayrı noktasında kurduğu iftar sofralarında binlerce vatandaşı bir araya getirdi. İftara yetişemeyenler için ise yoğun olan noktalarda iftariyelik dağıtıldı.

Her yıl 3 sabit alanda belirlenen iftar noktalarını bu yıl 4'e çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyesi, Emir Sultan, İnegöl İshakpaşa BURULAŞ Otoparkı, Fomara Fevzi Çakmak Katlı Otoparkı ve Değirmenönü Mahallesi'nde binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kente kazandırılan 3 Kent Lokantası'nda da ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizmet veriyor. Kentin 14 ayrı noktasında ise her gün ekipler tarafından iftara yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik dağıtılıyor.

Teravih namazı sonrası tatlı ikramında bulunulacak

Kültürpark'ta hazırlanan Ramazan Meydanı, eski ramazan geleneklerini yaşatmayı amaçlıyor. "Herkes güldüğü zaman, Bursa'da bir başkadır Ramazan" temasıyla iftar sonrası düzenlenen etkinliklerde orta oyunları, kukla gösterileri ve konserler vatandaşlarla buluşuyor. Ramazan boyunca Karagöz gösterilerinden konserlere kadar birçok etkinlik her yaştan kişiye keyifli anlar yaşatacak. Büyükşehir Belediyesi, bin 61 mahallede teravih namazı sonrası tatlı ikramında bulunacak. Ramazan'ın ilk günü 51 camide düzenlenen ikramlarda vatandaşlar bir araya geldi.

Başkan Mustafa Bozbey, ilk akşam Ulu Cami ve Nilüfer Ataevler Edebali Camii'ni ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu ve mahalle sakinlerinin taleplerini yerinde dinledi. İftar çadırlarında vatandaşlarla bir araya gelen Bozbey'e, ramazanın bereketini kentin her noktasına ulaştırması nedeniyle teşekkür edildi.