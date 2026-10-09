Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nda 4,5 km yol yeniledi - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nda 4,5 km yol yeniledi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel Erdoğanköy Kent Mezarlığı\'nda 4,5 km yol yeniledi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel ilçesindeki Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nın iç ve bağlantı yollarında 4,5 kilometrelik sathi kaplama operasyonunu tamamladı. Çalışmayla vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat ve konforlu yapması sağlandı.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel ilçesindeki Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nın iç ve bağlantı yollarında yenileme çalışması yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 17 ilçede yol ağını güçlendirmek için nisan ayı itibarıyla harekete geçti. Bu kapsamda yoğun tempoyla çalışan ekipler, geçen 6 ayda toplam 380 kilometreden fazla sathi kaplama operasyonuna imza attı.

Başkan Vekili Şahin Biba başkanlığında yürütülen geniş kapsamlı saha taramaları sonucunda ihtiyaç tespit edilen noktalara yönelik hazırlanan bütüncül planlama dahilinde çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ekim ayında da yol yenileme faaliyetine aralıksız devam etti.

4,5 KİLOMETRELİK YOL ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yol yenileme çalışmaları kapsamında Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nda 4,5 kilometrelik sathi kaplama operasyonu gerçekleştirdi. Mezarlık içerisindeki ulaşım güzergahını yenileyen ekipler, bağlantı yollarında da düzenlemeler yaparak vatandaşların hizmetine sundu.

Çalışmayla beraber vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat ve konforlu bir şekilde yapılması sağlandı.

Kaynak: ANKA
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