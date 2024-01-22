Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İştiraklerinde Çalışanlara Yüzde 70-88 Oranında Zam Yapıldı

BURSA Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştiraklerde çalışan toplam 10 bin 357 personeli kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanarak, maaşlara yüzde 70 ile 88 oranlarında zam yapıldı. İmzalanan yeni sözleşme ile 45 saat çalışma sistemindeki 3 yıl kıdemli evli ve 2 çocuk sahibi çalışanın en düşük ücreti 33 bin 700 TL'ye, 42,5 saat çalışma sistemi için ise 32 bin 250 TL'ye yükseldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü, BİNTED Genel Müdürlüğü, BURULAŞ Genel Müdürlüğü, Kültür AŞ şirketi ile HAK-İŞ Sendikasına bağlı Hizmet-İş ve Özgüven-Sen Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuaye Alanı'ndaki törenle imzalandı. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bursa milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Refik Özen, Özgüven-Sen Sendikası Genel Başkanı Ömer Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, Binted Genel Müdürü Nurcan Kırçova, Demiryol-İş Sendikası Sakarya Şubesi Başkanı Cemal Yaman, Hizmet İş Sendikası Bursa 2 Nolu Şubesi Başkanı Enes Şeker, Hak-İş ve Türk-İş Konfederasyonu'na bağlı sendikaların başkanları, yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, çok sayıda belediye yöneticisi ve personel katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye BaşkanI Alinur Aktaş, toplu iş sözleşmesinin imzalanacağı alana alkışlar, konfetiler ve tezahüratlar arasında girdi.

'HER BİR KARDEŞİMİN AYRI AYRI KATKISI VAR'

Başkan Aktaş, belediye personelinin merakla beklediği maaşlardaki iyileştirme oranlarını, personelin yoğun katılım gösterdiği toplantıda kamuoyu ile paylaştı. Personele seslenen Aktaş, zor zamanlardan ve sıkıntılı günlerden geçtiklerini ancak çok güçlü bir aile ve kurum olduklarını söyledi. Ailenin her bir ferdinin çok değerli ve kıymetli olduğunu belirten Alinur Aktaş, her buluşmada çalışanları dinlediğini ve çözüm üretmeye çalıştığını ifade etti. Sahada, direksiyon başında veya masa başındaki her bir çalışanın büyük aşkla ve özveriyle çalıştığını bildiğini dile getirdi. Birlik ve beraberlik ruhuyla 6 yılı geride bıraktıklarını anlatan Başkan Aktaş, 'Bugüne kadar şehrimize hizmet etmiş tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum. Ben çok kutlu bir şehre hizmet ediyorum. Bu şehrin her bir karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış. Çanakkale'de en fazla şehit veren vilayet burası. Bu şehir Osmanlı'nın 6 tane padişahına, yüzlerce Allah dostuna ev sahipliği yapıyor. Bu şehir kadim medeniyetimizin izlerini her bir köşesinde taşıyor. Bursa'nın her bir köşesinde çalışan arkadaşlarımızın izi var, alın teri var. Ne mutlu sizlere ki Bursa'nın geleceğinde hayırla ve duayla yad edileceksiniz. diye konuştu.

'ARKADAŞLARA TALİMAT VERDİM'

Ülkeye hizmet eden, bayrağına saygılı tüm sendikaların baş tacı olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, Hiçbir çağrıya gerek kalmadan arkadaşlara talimat verdim. Acilen toplu iş sözleşmesi zamanı olmamasına rağmen ek protokol oluşturulmasıyla alakalı bir talimat verdim. Farklı rakamlarda yansımalar oldu. Nihayetinde bir protokol gerçekleştirdik. Fakat enflasyonun etkili olduğu ortamın, hakeza devlet memurlarıyla alakalı devletimizin maaş ayarlamalarıyla yaptığı çalışmaların sizlerde de bir beklenti oluşturduğunu, ama her şeyden öte her birinizin bir ev geçindirdiğini, işi, aşı, alın teri için bunu hak ettiğini bilen insanım. Dönem dönem birebir yaptığım görüşmelerde de veya toplu buluşmalarımızda aynı şeyleri ifade ettim. Sizlerin birçoğu son dönemde özellikle özlük haklarınızla alakalı konudan ziyadesiyle bahsettiniz? dedi.

'EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET'

Artışlardan Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü ve iştiraklerin bünyesinde görev yapan toplam 10 bin 357 çalışanın istifade edeceğini dile getiren Başkan Aktaş, 'Hangi iştirak şirketimizde olursa olsun Bursa'ya yapılan hizmetler açısından bütün çalışanlarımız aynı değere sahiptir. Eşit ücret şartlarında çalışmalıdır düşüncesiyle hareket ediyoruz. Mimar olsun, mühendis olsun, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı olsun, daire başkanı veya şube müdürü olsun, temizlikçi, çaycı veya mutfakta çalışan olsun. Hepsi bizim için önemli. Hepsi değerli. Önceki dönemlerde hayata geçirmeye başladığımız eşit işe eşit ücret çalışmalarımızda, en çok çalışanımızı istihdam ettiğimiz Binted özelinde, çalışanlarımızın 198 ücret grubunda yer alan farklılıklarını ortadan kaldırarak, 15 ücret grubunda toplamıştık. Sendikalarımıza bu konuda verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Farklı şirketlerde farklı şartlarda çalışan benzeri işler yapıp farklı maaşlar alan arkadaşlarımız vardı. Bunları bir araya getirmek çok kolay değil. Bizim arkadaşlarımız bu manada daha müreffeh bir hayat seviyesine ulaştırmak ama dengeyi sağlamak gibi bir zorunluğumuz vardı' ifadesini kullandı.

'OCAK 2024 İTİBARİYLE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK'

Hem iştiraklerde hem de diğer Büyükşehir Belediyesi ve Buski bünyesinde çalışanların ücretlerini üst seviyeye çıkartmakla alakalı bir çalışma yaptıklarını anlatan Başkan Aktaş, 'Yemek yardımını yüzde 50 oranında arttırarak 157 TL'ye çıkardık, bu da aylık net 3 bin 450 TL yemek yardımı anlamına geliyor. Aile ve çocuk yardımını bugün itibariyle devlet memurlarına ödenen tutarlara çıkararak ve yüzde 312 oranında artırıldı. Bu ödenekler bütün iştiraklerimiz bünyesinde eşitlenerek çalışanlarımıza 2 bin 100 TL tutarında yansıtılacak. İş riski ve ek sorumluluk primlerinde yüzde 40 ile yüzde 184 oranında bir artış sağladık. Bugün yaptığımız ek protokoller ve sözleşmeler Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe girecek. Şubat'ta aldığınız maaşlarınızı zamlı alacaksınız. Toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller ile yüzde 70 ila yüzde 88 arasında değişen oranlarda ücret artışı yapacağız. Bu aydan itibaren toplu iş sözleşmesine ve ek protokollere göre asgari ücret artışları ve benzeri enflasyon artışlarıyla alakalı sözleşmeler zaten var. 45 saat çalışma sisteminde çalışan arkadaşlarımız için en düşük ücretli kadrolarında görev yapan 3 yıl kıdemli evli ve 2 çocuk sahibi olanlar için en az ücret 33 bin 700 TL'ye yükseldi. 42,5 saat esasıyla çalışan arkadaşlarımızın alacağı en düşük maaş ise 32 bin 250 TL olarak belirlendi' dedi.

'HAYIRLI UĞURLU OLSUN'

Yapılan anlaşmaların 3 yıl yürürlükte olacağını ifade eden Başkan Aktaş, Bilindiği gibi promosyon paraları var. Bir anlaşma yaptık. Hepsi kuruşuna kadar hesaplarınıza yattı. Tekrar anlaşmaları iptal ettik. Tekrar bununla alakalı anlaşma yaptık. Ekonomik değişimden dolayı yeni hesapların tamamı yeni rakamların hepsi hesaplarınıza yattı. Aynı tür gelişme olduğunda aynı şekilde hesabınıza yatırılacağından hiçbir arkadaşımızın şüphesi olmasın. Bir kuruşunuzu dahi zayi etmeyeceğimizi dün olduğu gibi bugün sonra da sizlere tekraren ifade etmek istiyorum. Yeni maaşlarımız hayırlı uğurlu olsun. diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. (DHA)