Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Çiftçiler Günü'nde Üreticiye Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Çiftçiler Günü'nde Üreticiye Destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde, Plast Fabrikası’nda yüzde 100 geri dönüşümle üretilen damlama sulama borularını, Orhangazi'de düzenlenen törenle çiftçilere teslim etti. Her zaman üretimin ve üreticinin yanında olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, destekleri artırarak sürdüreceklerini ve çiftçiyi yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

14.05.2025 16:15  Güncelleme: 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde, Plast Fabrikası'nda yüzde 100 geri dönüşümle üretilen damlama sulama borularını, Orhangazi'de düzenlenen törenle çiftçilere teslim etti. Her zaman üretimin ve üreticinin yanında olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, destekleri artırarak sürdüreceklerini ve çiftçiyi yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Tarım Peyzaj A.Ş. iş birliğinde yürütülen "Damla Sulama Boru Projesi" kapsamında Orhangazili çiftçilere damlama sulama boruları teslim edildi. Büyükşehir tarafından üretilen sıvı gübreler de deneme amaçlı olarak üreticilere dağıtıldı.

Orhangazi Ziraat Odası önünde gerçekleştirilen törene, Bozbey'in yanı sıra CHP İlçe Başkanı Berna Çakır, Tarım Peyzaj A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, Tarım Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Sedat Akar, Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Dinçer Dimrit, Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Bozbey, toprağın bereketine alın terini katan, sofralara gelen her lokmada izi olan çiftçilerin Çiftçiler Günü'nü kutladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin toprağına sahip çıkan, üreticisini destekleyen bir anlayışta olduğunu söyleyen Bozbey, en önemli önceliklerinin daima üretim olduğunu belirtti. Bursa'yı sadece tüketen değil, üreten bir yapıyla geleceğe hazırlamak istediklerini aktaran Bozbey, şöyle konuştu:

"Çiftçimizin emeğini büyütecek her adımın yanındayız"

"Çiftçimizin tarlasında, bağında, bahçesinde emeğini büyütecek her adımın yanındayız. Bu adımlarımızı da yalnızca sembolik olarak değil, somut desteklerle atıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Bursamızın dört bir yanındaki üreticilerimize; fide, fidan ve tohum desteği sağladık. Mustafakemalpaşa'da kurduğumuz fabrika, çiftçimizin ihtiyacını karşılama konusunda önemli bir işlev görüyor. Damlama sulama borularının yanı sıra sıvı gübre imalatına da başladık. Tarım Peyzaj A.Ş. olarak çok önemli hizmetler üretiyoruz. Alım garantili ürün projeleriyle çiftçimizin ürününü değerinde alacak yapılar kurduk. Amacımız, çiftçimiz köyünde ve ürettiği yerde mutlu olsun. Yaşam standardı yükselsin. Geleceğe güvenle baksın. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Köylü, milletin efendisidir.'"

"Arıtma tesislerindeki çamurları çiftçi için değerlendirme vakti"

Yerel yönetimlerin yanında bakanlıkların da çiftçiye olan desteklerinin artarak devam etmesini dileyen Bozbey, köylerdeki tüm sorunları bildiklerini ve adım adım hepsini çözeceklerini dile getirdi. Orhangazi Arıtma Tesisi'ni kapasitesini artırarak hizmete aldıklarını hatırlatan Bozbey, "Arıtma tesislerinde oluşan çamurları yakmak yerine artık çiftçi için değerlendirme vakti. Bilim insanlarıyla yapılan çalışmalar sonucunda azot ve fosfor açısından çok zengin olan çamuru gübre olarak çiftçimize hazırlayacağız. Bunun müjdesini de vermiş olayım. Atmayacağız, yakmayacağız, çiftçimize kazandıracağız. Bu sadece bir destek değildir. Bunlar sizlerin hakkıdır. Çiftçinin, köylünün ne demek olduğunu iyi bilirim" dedi.

Suyun ne kadar kıymetli olduğunu en iyi çiftçilerin bildiğini anlatan Bozbey, Bursa Ovası'nda yeraltı suyunun artık 250 metreden çıkarıldığını söyledi. Suyu koruyarak damlama sulama yöntemiyle üretimin yapılması gerektiğini belirten Bozbey, şunları söyledi:

"Bereketli ve verimli bir sezon diliyorum"

"Suyu zayi etmeden çiftçilik yapılmasını istiyoruz. Bunun için çaba gösteriyoruz. Bu amaçla fabrikayı kurduk ve ürünlerini çiftçimize teslim ediyoruz. Çiftçimizin, damlama sulama borularına olan ihtiyacını karşılıyoruz. Suyu tasarruflu kullanarak ürünlerdeki verimliliği yükseltmek istiyoruz. Bu yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Toprağını terk etmeyen çiftçimiz, geleceğimizin umudu demektir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin hep yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz. Desteklerimizi artırarak sürdürecek, üreticimizi yalnız bırakmayacağız. Emeğe değer veren bir anlayışla bu kenti yönetiyoruz. Üretmeden kalkınamayacağımızı çok iyi biliyoruz. Bursamızın dört bir yanındaki çiftçilerimize bereketli ve verimli bir sezon diliyorum. İnşallah emeğinizin karşılığını alacağınız bir dönem olsun."

CHP İlçe Başkanı Berna Çakır, Orhangazi'nin toprağına ve üreticisine can verecek güzel bir çalışmanın yapıldığını belirterek, çiftçiye gerçek anlamda değer veren Bozbey'e ve Tarım Peyzaj A.Ş.'ye teşekkür etti.

Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Dinçer Dimrit, çiftçiye damlama sulama boru dağıtımından dolayı Bozbey'e teşekkür ederek, Dünya Çiftçiler Günü'nün kutlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Bozbey tarafından Çiftçiler Günü dolayısıyla CHP İlçe Başkanı Berna Çakır'a ve Örnek Köy Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Esra Özcan'a çiçek takdim edildi.

Bozbey ve beraberindekiler, programın sonunda damlama sulama boruları ve sıvı gübreleri çiftçilere teslim etti.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çiftçiler Günü, Mustafa Bozbey, Yerel Yönetim, Orhangazi, Ekonomi, Güncel, Çevre, Bursa, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Çiftçiler Günü'nde Üreticiye Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool, Arnold’ın yerine yeni sağ bekini buldu Görüşmelerde sona gelindi Liverpool, Arnold'ın yerine yeni sağ bekini buldu! Görüşmelerde sona gelindi
ABD Başkanı Trump: Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırdık ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık
Galatasaray’dan İstanbul Boğazı’nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı
Galatasaray maçında oynayacak mı Uğurcan Çakır resmen açıkladı Galatasaray maçında oynayacak mı? Uğurcan Çakır resmen açıkladı
İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı
Ankara’daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu
Trump, yeni vergi indirimini “Roket gibi olacağız“ diyerek duyurdu Trump, yeni vergi indirimini "Roket gibi olacağız" diyerek duyurdu
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Fatih Tekke’yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum
12 Dev Adam’ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu 12 Dev Adam'ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu

15:52
DEM Partili Bakırhan, PKK’nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
15:33
Rozet takma törenine Erdoğan’ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?
13:54
Trump’tan İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye’ye gelebilirim
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4’lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
22:59
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı
Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
22:48
Boğaziçi Üniversitesi’nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
Boğaziçi Üniversitesi'nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
21:52
Boğaziçi Üniversitesi’nde Nurettin Yıldız’a yumurtalı saldırı
Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'a yumurtalı saldırı
21:32
Sane yok artık dedirtti Bayern Münih’ten istedikleri inanılmaz
Sane yok artık dedirtti! Bayern Münih'ten istedikleri inanılmaz
21:14
Sadece 92 dakika oynadı Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa’dan 2 talip
Sadece 92 dakika oynadı! Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa'dan 2 talip
21:02
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk dış politikasına övgü
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü
21:02
O pozisyonda ne konuşuldu Süper Lig’de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı
O pozisyonda ne konuşuldu? Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 16:40:56. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Çiftçiler Günü'nde Üreticiye Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.