Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Çiftçiler Günü'nde Üreticiye Destek

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde, Plast Fabrikası'nda yüzde 100 geri dönüşümle üretilen damlama sulama borularını, Orhangazi'de düzenlenen törenle çiftçilere teslim etti. Her zaman üretimin ve üreticinin yanında olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, destekleri artırarak sürdüreceklerini ve çiftçiyi yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Tarım Peyzaj A.Ş. iş birliğinde yürütülen "Damla Sulama Boru Projesi" kapsamında Orhangazili çiftçilere damlama sulama boruları teslim edildi. Büyükşehir tarafından üretilen sıvı gübreler de deneme amaçlı olarak üreticilere dağıtıldı.

Orhangazi Ziraat Odası önünde gerçekleştirilen törene, Bozbey'in yanı sıra CHP İlçe Başkanı Berna Çakır, Tarım Peyzaj A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, Tarım Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Sedat Akar, Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Dinçer Dimrit, Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Bozbey, toprağın bereketine alın terini katan, sofralara gelen her lokmada izi olan çiftçilerin Çiftçiler Günü'nü kutladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin toprağına sahip çıkan, üreticisini destekleyen bir anlayışta olduğunu söyleyen Bozbey, en önemli önceliklerinin daima üretim olduğunu belirtti. Bursa'yı sadece tüketen değil, üreten bir yapıyla geleceğe hazırlamak istediklerini aktaran Bozbey, şöyle konuştu:

"Çiftçimizin emeğini büyütecek her adımın yanındayız"

"Çiftçimizin tarlasında, bağında, bahçesinde emeğini büyütecek her adımın yanındayız. Bu adımlarımızı da yalnızca sembolik olarak değil, somut desteklerle atıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Bursamızın dört bir yanındaki üreticilerimize; fide, fidan ve tohum desteği sağladık. Mustafakemalpaşa'da kurduğumuz fabrika, çiftçimizin ihtiyacını karşılama konusunda önemli bir işlev görüyor. Damlama sulama borularının yanı sıra sıvı gübre imalatına da başladık. Tarım Peyzaj A.Ş. olarak çok önemli hizmetler üretiyoruz. Alım garantili ürün projeleriyle çiftçimizin ürününü değerinde alacak yapılar kurduk. Amacımız, çiftçimiz köyünde ve ürettiği yerde mutlu olsun. Yaşam standardı yükselsin. Geleceğe güvenle baksın. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Köylü, milletin efendisidir.'"

"Arıtma tesislerindeki çamurları çiftçi için değerlendirme vakti"

Yerel yönetimlerin yanında bakanlıkların da çiftçiye olan desteklerinin artarak devam etmesini dileyen Bozbey, köylerdeki tüm sorunları bildiklerini ve adım adım hepsini çözeceklerini dile getirdi. Orhangazi Arıtma Tesisi'ni kapasitesini artırarak hizmete aldıklarını hatırlatan Bozbey, "Arıtma tesislerinde oluşan çamurları yakmak yerine artık çiftçi için değerlendirme vakti. Bilim insanlarıyla yapılan çalışmalar sonucunda azot ve fosfor açısından çok zengin olan çamuru gübre olarak çiftçimize hazırlayacağız. Bunun müjdesini de vermiş olayım. Atmayacağız, yakmayacağız, çiftçimize kazandıracağız. Bu sadece bir destek değildir. Bunlar sizlerin hakkıdır. Çiftçinin, köylünün ne demek olduğunu iyi bilirim" dedi.

Suyun ne kadar kıymetli olduğunu en iyi çiftçilerin bildiğini anlatan Bozbey, Bursa Ovası'nda yeraltı suyunun artık 250 metreden çıkarıldığını söyledi. Suyu koruyarak damlama sulama yöntemiyle üretimin yapılması gerektiğini belirten Bozbey, şunları söyledi:

"Bereketli ve verimli bir sezon diliyorum"

"Suyu zayi etmeden çiftçilik yapılmasını istiyoruz. Bunun için çaba gösteriyoruz. Bu amaçla fabrikayı kurduk ve ürünlerini çiftçimize teslim ediyoruz. Çiftçimizin, damlama sulama borularına olan ihtiyacını karşılıyoruz. Suyu tasarruflu kullanarak ürünlerdeki verimliliği yükseltmek istiyoruz. Bu yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Toprağını terk etmeyen çiftçimiz, geleceğimizin umudu demektir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin hep yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz. Desteklerimizi artırarak sürdürecek, üreticimizi yalnız bırakmayacağız. Emeğe değer veren bir anlayışla bu kenti yönetiyoruz. Üretmeden kalkınamayacağımızı çok iyi biliyoruz. Bursamızın dört bir yanındaki çiftçilerimize bereketli ve verimli bir sezon diliyorum. İnşallah emeğinizin karşılığını alacağınız bir dönem olsun."

CHP İlçe Başkanı Berna Çakır, Orhangazi'nin toprağına ve üreticisine can verecek güzel bir çalışmanın yapıldığını belirterek, çiftçiye gerçek anlamda değer veren Bozbey'e ve Tarım Peyzaj A.Ş.'ye teşekkür etti.

Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Dinçer Dimrit, çiftçiye damlama sulama boru dağıtımından dolayı Bozbey'e teşekkür ederek, Dünya Çiftçiler Günü'nün kutlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Bozbey tarafından Çiftçiler Günü dolayısıyla CHP İlçe Başkanı Berna Çakır'a ve Örnek Köy Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Esra Özcan'a çiçek takdim edildi.

Bozbey ve beraberindekiler, programın sonunda damlama sulama boruları ve sıvı gübreleri çiftçilere teslim etti.