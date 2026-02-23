Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Vizyon Dönüşüm: Gemlik, Yeni Kordonuna Kavuşuyor

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik sahilinde hem afet riskini azaltacak hem de sosyal yaşamı güçlendirecek vizyon bir dönüşüme imza atıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Vatandaşlarımız için keyifli vakit geçirebilecekleri yeni sosyal alanlar oluşturacağız. İnsan odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda birçok yeni uygulamayı burada sunacağız" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gemlik Körfezi kıyı bandında 47 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarla, sahil hattı deniz taşkınlarına karşı korunurken, bölgeye modern sosyal yaşam alanları kazandırılıyor.

Bozbey, projeyi yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bölgedeki çalışmaların sistemli şekilde devam ettiğini söyleyen Bozbey, proje kapsamında bölgenin zemininden balıkçı barınaklarına kadar birçok noktanın yenileneceğini dile getirdi.

Yüksek dalga riskine karşı set oluşturacak nitelikteki uygulamaların da yapıldığını söyleyen Bozbey, "Vatandaşlarımız için keyifli vakit geçirebilecekleri yeni sosyal alanlar oluşturacağız. İnsan odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda birçok yeni uygulamayı burada sunacağız. Kısa süre içinde tamamlayacağımız projeyle hemşehrilerimiz bu alanda keyifli vakit geçirme imkanı bulacak. Tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Güçlü altyapı ve modern yaşam alanları

Çalışmalar tamamlandığında kıyı güvenliğinin artırılması, mevcut altyapı sistemlerinin güçlendirilmesi ve sahil alanının modern, güvenli ve sürdürülebilir bir kullanım alanı haline getirilmesi amaçlanıyor. Proje çerçevesinde deniz taşkınlarına karşı istinat ve kot yükseltme çalışmaları yapılacak. Yağmur suyu drenaj sistemlerinin de güçlendirileceği proje ile kıyı hattının uzun vadeli korunması sağlanacak. Aynı zamanda sosyal donatı alanları artırılarak mevcut spor alanları yenilenecek ve sahil daha işlevsel bir yapıya kavuşturulacak.

47 bin metrekarelik alanda hummalı çalışma

Toplam 47 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek düzenleme kapsamında 15 bin 800 metrekare yürüyüş yolu, 4 bin 500 metrekare bisiklet yolu ve 7 bin 200 metrekare yeşil alan düzenlemesi planlanıyor. 14 bin 900 metrekarelik yol bakım çalışması da gerçekleştirilecek proje kapsamında yeni spor alanlarının yanı sıra 850 metrekarelik basketbol sahası da yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

Bölgede yapılan çalışmaları incelerken vatandaşlarla sohbet eden Bozbey, yeni sahilin Gemliklilerin buluşma noktası olacağını söyledi. Vatandaşlar da yapılan çalışmalar dolayısıyla Bozbey'e teşekkür etti.