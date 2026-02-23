Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Vizyon Dönüşüm: Gemlik, Yeni Kordonuna Kavuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Vizyon Dönüşüm: Gemlik, Yeni Kordonuna Kavuşuyor

23.02.2026 11:50  Güncelleme: 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik sahilinde hem afet riskini azaltacak hem de sosyal yaşamı güçlendirecek vizyon bir dönüşüme imza atıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Vatandaşlarımız için keyifli vakit geçirebilecekleri yeni sosyal alanlar oluşturacağız. İnsan odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda birçok yeni uygulamayı burada sunacağız" diye konuştu.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik sahilinde hem afet riskini azaltacak hem de sosyal yaşamı güçlendirecek vizyon bir dönüşüme imza atıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Vatandaşlarımız için keyifli vakit geçirebilecekleri yeni sosyal alanlar oluşturacağız. İnsan odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda birçok yeni uygulamayı burada sunacağız" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gemlik Körfezi kıyı bandında 47 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarla, sahil hattı deniz taşkınlarına karşı korunurken, bölgeye modern sosyal yaşam alanları kazandırılıyor.

Bozbey, projeyi yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bölgedeki çalışmaların sistemli şekilde devam ettiğini söyleyen Bozbey, proje kapsamında bölgenin zemininden balıkçı barınaklarına kadar birçok noktanın yenileneceğini dile getirdi.

Yüksek dalga riskine karşı set oluşturacak nitelikteki uygulamaların da yapıldığını söyleyen Bozbey, "Vatandaşlarımız için keyifli vakit geçirebilecekleri yeni sosyal alanlar oluşturacağız. İnsan odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda birçok yeni uygulamayı burada sunacağız. Kısa süre içinde tamamlayacağımız projeyle hemşehrilerimiz bu alanda keyifli vakit geçirme imkanı bulacak. Tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Güçlü altyapı ve modern yaşam alanları

Çalışmalar tamamlandığında kıyı güvenliğinin artırılması, mevcut altyapı sistemlerinin güçlendirilmesi ve sahil alanının modern, güvenli ve sürdürülebilir bir kullanım alanı haline getirilmesi amaçlanıyor. Proje çerçevesinde deniz taşkınlarına karşı istinat ve kot yükseltme çalışmaları yapılacak. Yağmur suyu drenaj sistemlerinin de güçlendirileceği proje ile kıyı hattının uzun vadeli korunması sağlanacak. Aynı zamanda sosyal donatı alanları artırılarak mevcut spor alanları yenilenecek ve sahil daha işlevsel bir yapıya kavuşturulacak.

47 bin metrekarelik alanda hummalı çalışma

Toplam 47 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek düzenleme kapsamında 15 bin 800 metrekare yürüyüş yolu, 4 bin 500 metrekare bisiklet yolu ve 7 bin 200 metrekare yeşil alan düzenlemesi planlanıyor. 14 bin 900 metrekarelik yol bakım çalışması da gerçekleştirilecek proje kapsamında yeni spor alanlarının yanı sıra 850 metrekarelik basketbol sahası da yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

Bölgede yapılan çalışmaları incelerken vatandaşlarla sohbet eden Bozbey, yeni sahilin Gemliklilerin buluşma noktası olacağını söyledi. Vatandaşlar da yapılan çalışmalar dolayısıyla Bozbey'e teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Bozbey, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Vizyon Dönüşüm: Gemlik, Yeni Kordonuna Kavuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
TBMM’ye çok konuşulacak yeni isim önerisi TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor

14:13
Dick Advocaat, Dünya Kupası’na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
Dick Advocaat, Dünya Kupası'na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
13:10
İstanbul’da vahşet Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
İstanbul'da vahşet! Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 14:24:38. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Vizyon Dönüşüm: Gemlik, Yeni Kordonuna Kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.