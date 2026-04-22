Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi'nin İçme Suyu Altyapısını Güçlendiriyor

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi ilçesine bağlı Keramet Mahallesi'nde 6 bin 250 metre uzunluğundaki içme suyu yenileme ve yapım işi çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından "Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyon ve Yeni Şebeke Hattı İnşaatı İşi" projesi kapsamında Orhangazi'ye bağlı Keramet Mahallesi'nin içme suyu hattı, 25 yıl sonra yenileniyor. 6 bin 250 metre şebeke hattı rehabilitasyonu ve yeni şebeke hattı imalatının sisteme entegresinin sağlanması için ekipler yoğun mesai yapıyor.

Çalışmayla beraber meydana gelen arıza sayılarının düşürülmesi, içme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi, kayıp kaçak oranının düşürülmesi ve vatandaşlara kesintisiz su hizmeti verilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir'e teşekkür

Keramet Mahallesi Muhtarı Altan Gün, "En son 2001 yılında altyapı yapıldı. Köyüm çok susuzluk çekti. Abdest almaya suyumuz yoktu. Şu anda müthiş bir çalışma var. Köyümüz susuzluğu bundan sonra çekmeyecek. Evimizden düzgün sularımız akacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.