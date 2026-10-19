Bursa Büyükşehir eylül altyapı çalışmalarında 17 kilometre içme suyu hattı döşedi - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir eylül altyapı çalışmalarında 17 kilometre içme suyu hattı döşedi

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Bursa Büyükşehir eylül altyapı çalışmalarında 17 kilometre içme suyu hattı döşedi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, eylül ayında kent genelinde 17 kilometre içme suyu, 16 kilometre kanalizasyon ve 6,2 kilometre yağmur suyu hattı döşedi. Bu çalışmalarla yağış sonrası su birikintilerinin önlenmesi ve atık suların arıtma tesislerine sağlıklı ulaştırılması amaçlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde altyapıyı güçlendirme çalışmaları kapsamında eylül ayında 17 kilometre içme suyu, 16 kilometre kanalizasyon ve 6,2 kilometre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Vekili Şahin Biba'nın öncülüğünde başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 17 ilçede yol ağının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda eylül ayında 27 bin 500 metrekare parke kaplama imalatı yapan ekipler, 40 bin ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması gerçekleştirdi. Aynı dönemde 6 bin metreden fazla dere temizliği yapıldı.

BUSKİ ekiplerince, Nilüferköy Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi'ndeki yerleşim alanlarında evsel atık suların toplanarak arıtma tesislerine ulaştırılması amacıyla 550 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imal edildi. Çalışmayla çevre kirliliğinin önlenmesi ve bölgenin altyapı kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Osmangazi ilçesindeki Nilüferköy Mahallesi ile Nilüfer ilçesindeki Balat Mahallesi sınırlarında kalan Mudanya Yolu Caddesi'nde 1,5 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatı tamamlandı.

Geçit Mahallesi Sanayi Caddesi'nde ise 500 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattının yapımına devam ediliyor.

Çalışmalarla yağışların ardından oluşabilecek su birikintilerinin önlenmesi, atık suların sağlıklı şekilde uzaklaştırılması ve kent genelinde altyapı sisteminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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