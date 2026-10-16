Bursa Büyükşehir\'in 839 personeli yağışta 645 olaya müdahale etti

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kuvvetli yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla çalışmalarını yoğun mesai yaptı. 839 personel, 285 araçla sahada görev yapan ekipler, yağışlar nedeniyle meydana gelen 645 olaya müdahale etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve fırtına uyarılarının ardından şehir genelinde teyakkuza geçti. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, kent genelinde ilgili tüm birimleriyle görev aldı.

839 PERSONEL GÖREV BAŞINDA

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, BUSKİ Genel Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Tarım Peyzaj A.Ş., Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 839 personel ve 285 araç ve iş makinesi, mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışların yol açtığı olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

645 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Vatandaşlardan gelen ihbarları AKOM koordinasyonunda değerlendiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde toplam 645 olaya müdahale etti. Gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarına devam eden ekipler, vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için hava koşullarının devam ettiği süre boyunca görev başında olacak.

Vatandaşlar, olası acil durum ve ihbarlarını ALO 153 üzerinden veya 0501 153 16 16 numaralı WhatsApp hattından Büyükşehir Belediyesi'ne iletebiliyor. Su ve kanalizasyonla ilgili ihbarlar için ise BUSKİ Alo 185 üzerinden ekiplere ulaşım sağlanabiliyor.