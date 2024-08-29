Bursa'da 17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, Zafer Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Yapılan sorgulamasında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen Şafak D, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.