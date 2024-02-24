Bursa'da 3 ayrı suç örgütüne operasyon: 47 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da 3 ayrı suç örgütüne operasyon: 47 şüpheli yakalandı

Bursa\'da 3 ayrı suç örgütüne operasyon: 47 şüpheli yakalandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, il merkezi ve Gemlik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 55 şüpheliden 47'sinin yakalandığını duyurdu. Suç örgütleriyle ilgili olarak suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, nitelikli yağma gibi suçlamalarla soruşturmalar yürütüldüğü belirtildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah, mermi ve para ele geçirildi.

24.02.2024 11:09  Güncelleme: 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, il merkezi ve Gemlik ilçesinde 3 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarda 55 şüpheliden 47'sinin yakalandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi ve nitelikli yağma" suçlarından soruşturmalar yürütüldüğü belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 3 ayrı suç örgütüne mensup 55 zanlıya yönelik Bursa merkez ve Gemlik'te operasyonlar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Suç örgütü elebaşları B.Ç, O.D. olmak üzere 47 şüpheli yakalanmış olup, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam etmektedir. Diğer suç örgütü elebaşı M.T.T. dahil olmak üzere 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürmektedir. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, bir kalem tabanca, 4 kurusıkı olduğu değerlendirilen tabanca olmak üzere 15 tabanca, 13 av tüfeği, bir çelik yelek, çok sayıda fişek ve bir miktar para ele geçirilmiştir."

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 3 ayrı suç örgütüne operasyon: 47 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:27:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da 3 ayrı suç örgütüne operasyon: 47 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement