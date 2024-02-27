Bursa'da 3 suç örgütüne yönelik operasyonda 22 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da 3 suç örgütüne yönelik operasyonda 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bursa\'da 3 suç örgütüne yönelik operasyonda 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bursa'da gerçekleştirilen 'Kafes-46' operasyonunda 3 ayrı suç örgütüne mensup 55 zanlıya yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 22'si adliyeye sevk edildi. Operasyonlarda 15 tabanca, 13 av tüfeği, bir çelik yelek, fişek ve para ele geçirildi.

27.02.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 3 ayrı suç örgütüne yönelik "Kafes-46" operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 24 Şubat'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 3 ayrı suç örgütüne mensup 55 zanlıya yönelik Bursa merkez ve Gemlik'te düzenlenen operasyonlarda yakalanan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 22'si sağlık kontrolünün ardından Bursa Adliyesine getirildi.

Bursa'da 24 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda suç örgütü elebaşları B.Ç, O.D. olmak üzere 47 şüpheli yakalanmış, diğer suç örgütü elebaşı M.T.T. dahil olmak üzere 8 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, bir kalem tabanca, 4 kurusıkı olduğu değerlendirilen tabanca olmak üzere 15 tabanca, 13 av tüfeği, bir çelik yelek, çok sayıda fişek ve bir miktar para ele geçirilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 Şubat'ta "Kafes-46" operasyonunda 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da aralarında bulunduğu 47 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Bursa, Güvenlik, Adliye, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 3 suç örgütüne yönelik operasyonda 22 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 16:49:48. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da 3 suç örgütüne yönelik operasyonda 22 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement