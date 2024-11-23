Bursa'da 42 yıllık öğretmen alkışlarla emekliliğe uğurlandı - Son Dakika
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Bursa'da 42 yıllık öğretmen alkışlarla emekliliğe uğurlandı

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Bursa'da 42 yıllık öğretmen alkışlarla emekliliğe uğurlandı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 42 yılık eğitimcilik hayatından sonra emekliliğe ayrılacak Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulu Müdürü Bilal Taşçı'yı son mesai gününde yalnız bırakmadı.

23.11.2024 12:02  Güncelleme: 12:08
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Bursa'da 42 yıllık öğretmen alkışlarla emekliliğe uğurlandı

BURSA - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 42 yılık eğitimcilik hayatından sonra emekliliğe ayrılacak Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulu Müdürü Bilal Taşçı'yı son mesai gününde yalnız bırakmadı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Akıncıtürk İhsan Dikmen İlkokulu öğretmenleri ve idarecileri ile birlikte emekliye ayrılan okul müdürü Bilal Taşçı'yı unutmadı. 42 yıllık eğitimcilik hayatını noktalayacak olan Bilal Taşçı'ya sürpriz yapan Başkan Oktay Yılmaz, aynı zamanda doğum günü olan Taşçı'nın doğum gününü ailesi ve sevenleriyle birlikte kutladı. Okulun koridorlarında toplanan öğrenciler, Taşçı'yı okuldan ayrılıncaya kadar alkışladı. Okul bahçesinde düzenlenen öğretmenler günü programında konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, geleceğin huzurlu, güvenli ve büyük Türkiye'sinin inşasında önemli rol alan tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

Hizmet ve gelecek vizyonlarının merkezine her daim insanı kattıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Siz bir gönül inşa ederseniz bir dünyayı inşa etmiş olursunuz. Bir gönlü fethederseniz bütün dünyayı fethetmiş olursunuz. Öğretmenlerimiz sadece gönülleri fethetmekle kalmıyor aynı zamanda insanı da inşa ediyor. Bizler her zaman öğretmenlerimize insan yetiştiren, malzemesi insan olan bir usta, bir gönül mimarı nazarıyla bakıyoruz. Öğretmenlerimizi millet inşa eden gönül mimarları olarak her zaman başımızın üstünde tutmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyor, görevi başında şehit olanlar ile dar-ül bekaya uğurladığımız eğitim camiamızın güzide neferlerini rahmetle yad ediyorum. Bölücü terör örgütünün ömürlerinin baharında iken bizden kopardığı Şenay Aybüke Yalçın'a, Necmettin Yılmaz'a ve daha nice kahraman eğitimcilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli müdürümüz Kadir Taşçı'ya da hayırlı, uzun ömür diliyorum" dedi.

Taşçı, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a, eğitimci arkadaşlarına bu anlamlı veda için teşekkür ederken tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

Bursa\'da 42 yıllık öğretmen alkışlarla emekliliğe uğurlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da 42 yıllık öğretmen alkışlarla emekliliğe uğurlandı - Son Dakika

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