Bursa'da 6 şirketi 30 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da 6 şirketi 30 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı

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Bursa'da danışmanlık firmasının hibe ve yatırım teşviki vaadiyle şirketlerden ödeme aldığı iddia edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı; polis 6 şirketin 30 milyon lira zarara uğratıldığını tespit etti.

Bursa'da hibe ve yatırım teşviki sağlama vaadiyle şirketlerden ödeme alarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nilüfer ilçesinde danışmanlık adı altında faaliyet gösteren bir firmanın, "Avrupa Birliği fonları kapsamında hibe ve yatırım teşviki sağlama" vaadiyle gerçekte olmayan finansman destekleri öne sürerek bazı şirketlerden ödeme aldıklarını belirledi.

Polis, şüphelilerin mağdur ettikleri 6 şirketi 30 milyon lira zarara uğrattığını tespit etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheliler A.Ö, M.O, M.O, B.V, M.T, S.B.H, M.G, D.Y. ve S.D.Ç'yi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 10 kilogram altın ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa'da 6 şirketi 30 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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