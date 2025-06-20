Bursa'da 650 Bin Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı - Son Dakika
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Bursa'da 650 Bin Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı

20.06.2025 22:32
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Bursa'da 656 bin 200 öğrenci, eğitim yılı sona ermesiyle karnelerini alarak yaz tatiline çıktı. Karne töreninde Vali Erol Ayyıldız, öğrencilere hediyeler verirken, öğretmenlerin de başarı dolu bir dönemi geride bıraktığını vurguladı.

Bursa'da 650 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

BURSA - Bursa'da 2 bin 3 okulda eğitim gören 656 bin 200 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline çıktı.

Bursa'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı sona erdi. 2 bin 3 okulda 656 bin 200 öğrenci karne heyecanı yaşarken, 25 bin 168 sınıfta eğitim veren 40 bin 732 öğretmen de yaz tatiline girmiş oldu.

Yıldırım Belediyesi Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nda düzenlenen karne töreninde, öğrenciler karnelerini Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın elinden aldı. Mutluluğu gözlerinden okunan öğrencilere çeşitli hediyeler veren Vali Ayyıldız, öğrenci ve öğretmenlerin başarı dolu bir dönemi geride bıraktığını söyledi.

Karne töreninde Vali Ayyıldız'ın yanı sıra, Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Ali Reisoğlu ve çok sayıda kurum müdürü yer aldı.

Türkiye'de 7 mükemmeliyet merkezinden biri olan Yıldırım Belediyesi Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulunda olmanın mutluluğu yaşadıklarını belirten Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Ali Reisoğlu, "Geçtiğimiz hafta istihdam fuarı gerçekleştirdik. 82 tane firmamızı 2 bin öğrencimizi buluşturduk. Bunların içerisinden 300 tane öğrencinin istihdamını gerçekleştirmiş olacağız. Buradan yetişen öğrencilerimiz, becerilerini atölyelerde geliştirerek firmalar içerisinde istihdam ediliyorlar. Bu anlamda güzel bir çalışmayı geride bıraktık. Çocuklarla birlikte olmak, onların sevincine ortak olmak keyif vericiydi" dedi.

MEB tarafından yayınlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı programı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak. Birinci dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İlk dönem ara tatili ise 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İkinci dönem ise 12 Şubat 2026 tarihinde başlayıp, 26 Haziran 2026'da sona erecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da 650 Bin Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı - Son Dakika

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