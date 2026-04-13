13 Nisan 2026'da Bursa'nın 9 İlçesinde Planlı Elektrik Kesintileri

13 Nisan 2026 Pazartesi günü Bursa'nın 9 ilçesinde planlı elektrik kesintileri gerçekleşecek. Gemlik'te Eşref Dinçer Mahallesi'nde ağaç kesimi nedeniyle 09:00-14:00 saatleri arasında 5 saatlik kesinti olacak. İnegöl'de Hamamlı, Şipali ve Kulaca, Ertuğrulgazi ve Akhisar mahallelerinde abone bağlama, OSOS işlemleri, AG pano değişimi gibi sebeplerle 1 ila 3 saat arasında kesintiler planlanıyor.

İznik'te Çakırca Mahallesi'nde AG tesis çalışması nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında 8 saatlik kesinti yaşanacak. Karacabey'de Yenikaraağaç, Canbaz, Gölkıyı, Subaşı, Seyran, Karakoca, Eskikaraağaç mahallelerinde OG fiziki irtibat sebebiyle 10:00-16:00 saatleri arasında 6 saatlik kesinti olurken, Hayırlar, Çeşnigir, Bayramdere, Ballıkaya, Kurşunlu, Boğazköy, Akçasusurluk, Ekinli, Ekmekçi, Harmanlı, Çarıkköy, Çamlıca, Kulakpınar, Taşlık, Akçakoyun mahallelerinde ENH bakım nedeniyle 09:30-17:30 saatleri arasında 8 saatlik kesinti gerçekleşecek.

Mudanya'da Evciler Mahallesi'nde ENH bakım sebebiyle 09:30-17:30 saatleri arasında 8 saatlik kesinti olacak. Nilüfer'de Dumlupınar, Görükle, Çamlıca, Kültür, Üçevler ve Çalı mahallelerinde OG tesis çalışması, trafo değişimi, abone bağlama, trafo bakım gibi nedenlerle 1 ila 8 saat arasında kesintiler yaşanacak. Orhangazi'de Camiikebir ve Tekke mahallelerinde AG hat bakımı nedeniyle 14:00-16:00 saatleri arasında 2 saatlik kesinti planlanıyor.

Osmangazi'de Mürseller, Yiğitali, Kirazlı ve Hüseyinalan mahallelerinde ağaç kesimi sebebiyle 09:00-17:00 saatleri arasında 8 saatlik kesintiler gerçekleşecek. Yıldırım'da Samanlı Mahallesi'nde kesici değişimi nedeniyle 09:00-15:00 saatleri arasında 6 saatlik kesinti olacak. Büyükorhan, Gürsu, Harmancık, Keles, Kestel, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Yenişehir ilçelerinde ise 13 Nisan 2026 tarihinde planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.