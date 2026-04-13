Üye Girişi
Son Dakika Logo

13 Nisan 2026'da Bursa'nın 9 İlçesinde Planlı Elektrik Kesintileri

13.04.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

13 Nisan 2026 tarihinde Bursa'nın 9 ilçesinde çeşitli nedenlerle elektrik kesintileri yapılacak. Kesintilerin süresi ve lokasyonları ile ilgili detaylar açıklandı.

13 Nisan 2026 Pazartesi günü Bursa'nın 9 ilçesinde planlı elektrik kesintileri gerçekleşecek. Gemlik'te Eşref Dinçer Mahallesi'nde ağaç kesimi nedeniyle 09:00-14:00 saatleri arasında 5 saatlik kesinti olacak. İnegöl'de Hamamlı, Şipali ve Kulaca, Ertuğrulgazi ve Akhisar mahallelerinde abone bağlama, OSOS işlemleri, AG pano değişimi gibi sebeplerle 1 ila 3 saat arasında kesintiler planlanıyor.

İznik'te Çakırca Mahallesi'nde AG tesis çalışması nedeniyle 09:00-17:00 saatleri arasında 8 saatlik kesinti yaşanacak. Karacabey'de Yenikaraağaç, Canbaz, Gölkıyı, Subaşı, Seyran, Karakoca, Eskikaraağaç mahallelerinde OG fiziki irtibat sebebiyle 10:00-16:00 saatleri arasında 6 saatlik kesinti olurken, Hayırlar, Çeşnigir, Bayramdere, Ballıkaya, Kurşunlu, Boğazköy, Akçasusurluk, Ekinli, Ekmekçi, Harmanlı, Çarıkköy, Çamlıca, Kulakpınar, Taşlık, Akçakoyun mahallelerinde ENH bakım nedeniyle 09:30-17:30 saatleri arasında 8 saatlik kesinti gerçekleşecek.

Mudanya'da Evciler Mahallesi'nde ENH bakım sebebiyle 09:30-17:30 saatleri arasında 8 saatlik kesinti olacak. Nilüfer'de Dumlupınar, Görükle, Çamlıca, Kültür, Üçevler ve Çalı mahallelerinde OG tesis çalışması, trafo değişimi, abone bağlama, trafo bakım gibi nedenlerle 1 ila 8 saat arasında kesintiler yaşanacak. Orhangazi'de Camiikebir ve Tekke mahallelerinde AG hat bakımı nedeniyle 14:00-16:00 saatleri arasında 2 saatlik kesinti planlanıyor.

Osmangazi'de Mürseller, Yiğitali, Kirazlı ve Hüseyinalan mahallelerinde ağaç kesimi sebebiyle 09:00-17:00 saatleri arasında 8 saatlik kesintiler gerçekleşecek. Yıldırım'da Samanlı Mahallesi'nde kesici değişimi nedeniyle 09:00-15:00 saatleri arasında 6 saatlik kesinti olacak. Büyükorhan, Gürsu, Harmancık, Keles, Kestel, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Yenişehir ilçelerinde ise 13 Nisan 2026 tarihinde planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Haberler, Güncel, Enerji, Bursa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 13:05:51. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.