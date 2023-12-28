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Bursa'da Ahşap Kesim Makinesine Elini Kaptıran İşçinin İki Parmakları Koptu - Son Dakika
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Bursa'da Ahşap Kesim Makinesine Elini Kaptıran İşçinin İki Parmakları Koptu

Bursa'da bir fabrikada çalışan Hakan K., ahşap kesim makinesine elini kaptırarak iki parmağını kaybetti. İşçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa\'da Ahşap Kesim Makinesine Elini Kaptıran İşçinin İki Parmakları Koptu
28.12.2023 - 12:23,
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BURSA'da ahşap kesim makinesine elini kaptıran fabrika işçisi Hakan K.'nın (49), iki parmağı koptu. İşçi, kopan parmakları ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Ufuk Sokak'taki bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Hakan K., çalıştığı ahşap kesme makinesine sol elini kaptırdı. Mesai arkadaşlarınca kurtarılan Hakan K.'nın iki parmağı koptu. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Hakan K., ilk müdahalesinin ardından, kopan parmakları dikilmek üzere ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa'da Ahşap Kesim Makinesine Elini Kaptıran İşçinin İki Parmakları Koptu - Son Dakika
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