Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akçalar'ın İçme Suyu Altyapısını Güçlendiriyor

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesinin Akçalar Mahallesi'nde artan nüfus ve yoğun yapılaşmaya bağlı olarak içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni bir yatırımı hayata geçiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Nilüfer ilçesinin Akçalar Mahallesi'nde inşa edilen bin metreküplük su deposunda çalışmalar sürerken, betonarme imalatı da tamamlandı.

Su deposunun hizmete alınmasıyla birlikte bölgedeki içme suyu altyapısının kapasitesi ve hizmet kalitesi artırılacak. Binaların üst katlarında yaşanan su basıncı sorunlarını da ortadan kaldıracak yatırımla bölgeye kesintisiz, kaliteli ve güvenli içme suyu temini sağlanmış olacak.