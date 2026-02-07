Bursa Büyükşehir Belediyesi, Alaüddin Paşa Camii Haziresini Restore Etti

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı'nın ilk camisi olarak kabul edilen Alaüddin Paşa Camii haziresini restore ederek tarihi mezar taşlarını gün yüzüne çıkardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarihi mirasın korunması ve yaşatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bursa'nın Fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında Hisar bölgesinde inşa edilen ve Osmanlı'nın ilk camisi olma özelliğini taşıyan Alaüddin Paşa Camii'nin haziresindeki tarihi mezar taşları gün yüzüne çıkarılıyor.

Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan işlemlerle, yıllar içinde doğal etkenler ve çevresel koşullar nedeniyle görünmez hale gelen mezar taşları, uzman ekipler tarafından titizlikle ortaya çıkarılıyor. Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının bulunduğu alanın bakım ve onarımları, mezarların özgün yapısına sadık kalınarak gerçekleştiriliyor. Mezar taşlarındaki kitabeler ve süslemeler ise detaylı şekilde kayıt altına alınıyor. Alaüddin Paşa Camii haziresinin özgün dokusu korunarak, ziyaretçiler için daha nitelikli ve bilinçli bir ziyaret alanı oluşturulması hedefleniyor.

"Alanda dönemin önemli insanlarının mezarları bulunuyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Alaüddin Paşa Camii'ni ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. 700 yıl önce Bursa'nın fethinin ardından inşa edilen caminin kent tarihi açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Başkan Bozbey, "Gerçekleştirdiğimiz uygulamayla hazireyi olduğu gibi ortaya çıkardık. Arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yürüttü. Alanda dönemin önemli insanlarının mezarları da bulunuyor. Hem büyüklerin hem de çocukların mezarları var. Bu kıymetli mezar taşları caminin haziresinde yeniden gün yüzüne çıkarıldı" dedi.

Hazirede ortaya çıkarılan mezarların hem korunacağını hem de gelecek kuşaklara aktarılacağınıbelirten Bozbey, "Bu tür değerlerimiz çocuklarımıza anlatacağız. Hikayesini oluşturarak gelen misafirlerimizle paylaşacağız. Bu eserlere sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur" diye konuştu.

Alaaddin Mahalle Muhtarı Emine Aytekin, Osmangazi Mahalle Muhtarı Abdullah Aksoy ve Alacahırka Mahalle Muhtarı Cevdet Kurtuluş ise tarihin yeniden ayağa kaldırmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Başkan Bozbey'e teşekkür etti.