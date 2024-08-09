Bursa'da Amcasının Oğlunu Vuran Genç Yaşamını Yitirdi

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Bursa'da amcasının oğlunun kurcaladığı silahın kazara ateş alması sonucu vurularak hastaneye kaldırılan genç yaşamını yitirdi.

M.A. (19), Saadet Mahallesi Panayır Caddesi'nde kendi evlerinin de bulunduğu aile apartmanında yanlışlıkla elindeki ruhsatsız tabancanın tetiğine bastı.

Ateş alan tabancadan çıkan kurşun, kuzeni İsa A'nın (26) boğazına isabet etti.

Ağır yaralanan İsa A, tedaviye alındığı Karacabey Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.A. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.