Bursa'nın Yıldırım ilçesinde anten tamiri için çıktığı 5 katlı binanın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.
Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın 4. katında yaşayan Rüştü Yıldız (73), televizyon antenini tamir etmek için çatıya çıktı.
Dengesini kaybeden Yıldız, 20 metre yükseklikten beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Anten Tamiri Yapan Kişi Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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