Bursa'da av tüfeğiyle eğlence mekanına ateş açan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Bursa'da av tüfeğiyle eğlence mekanına ateş açan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Bursa\'da av tüfeğiyle eğlence mekanına ateş açan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün saat 04.00 sıralarında bir eğlence mekanına av tüfeğiyle ateş açan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, gözaltına alınan 4 kişiden ikisi serbest bırakıldı.

BURSA'da, eğlence mekanına av tüfekleriyle ateş açan şüpheliler K.A. ve M.E.K., gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'ndeki eğlence mekanında meydana geldi. Şüpheli 2 kişi, eğlence mekanına av tüfekleriyle ateş açıp kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tüfeklerden çıkan saçmalar mekana isabet etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis bölgede de çalışma yaptı.

Polis ekipleri, konuyla bağlantısı olduğu değerlendirilen K.A., M.E.K., A.K. ve M.Ö.'yü olayda kullanılan av tüfekleriyle birlikte gözaltına aldı. A.K. ile M.Ö. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliler K.A. ile M.E.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
3. SayfaGüncelBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da av tüfeğiyle eğlence mekanına ateş açan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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