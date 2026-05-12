Bursa'da Bend Çöktü, 5 Çocuk Kurtarıldı

ARAÇLARIN GEÇTİĞİ BEND ÇÖKTÜ

Bursa'da Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Dokuz Gözeler mevkisinde mahsur kalan 5 çocuğun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı Deliçay Deresi taştı. Uludağ'daki karların erimesi ve yağışlar sonrası yükselen debi nedeniyle Karapınar ve Değirmenönü mahalleleri arasında araçların geçişi için kullanılan bend çöktü. Uludağ'ın kuzey yamaçlarındaki Derekızık mevkiinden doğan ve Nilüfer Çayı ile birleşerek Karacabey Boğazı'na dökülen çaydaki taşkın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'YERLEŞİM YERLERİNDE SIKINTI YOK'

Karapınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakır, yağışlar nedeniyle yükselen Deliçay Deresi'nin yerleşim yerleri için tehdit oluşturmadığını söyledi. Araç geçişi için oluşturulan bendin çöktüğü bölgedeki mahallelere ulaşımda sorun olmadığını belirtti.

Haber-Kamera: Murat ÇOBANGİL/BURSA,