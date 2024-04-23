Bursa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Bursa\'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir marketten çıkan Ramazan Yılmaz, yanına gelen bir kişinin bıçaklı saldırısına maruz kaldı. Ağır yaralanan Yılmaz, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

23.04.2024 01:28
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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Davutkadı Mahallesi Davutkadı Caddesi'ndeki bir markette alışveriş yapan Ramazan Yılmaz, marketten çıktıktan sonra yanına gelen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Yılmaz, ağır yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

Market çalışanlarıyla vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Ramazan Yılmaz, Yıldırım, Bursa, Olay, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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