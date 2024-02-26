Bursa'da Bisiklet Hırsızlığı Operasyonu: Zanlılar Tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da Bisiklet Hırsızlığı Operasyonu: Zanlılar Tutuklandı

Bursa\'da Bisiklet Hırsızlığı Operasyonu: Zanlılar Tutuklandı

Bursa'da bir binanın girişinden çalınan bisikletin çalıntı olduğu tespit edilerek satın alan zanlılar, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyonda çalıntı 50 bisiklet ve bir av tüfeği ele geçirildi. Zanlılar, adliyede tutuklandı.

26.02.2024 14:56
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Bursa'da bir binanın girişinden bisiklet çalan ve çalıntı bisikleti satın aldığı tespit edilen zanlılar tutuklandı.

Merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde ikamet eden E.Y, evinin girişine bıraktığı bisikletinin çalındığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup çevredeki kamera görüntülerini inceleyen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, bisikleti çalan şüphelinin Y.E.K, çalıntı bisikleti satın alan kişinin ise G.G. olduğunu belirledi. Şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı.

G.G'ye ait ikametin deposundaki aramada, çalıntı olduğu tespit edilen 50 bisiklet ile av tüfeği ele geçirildi. 19 suç kaydı bulunan Y.E.K. ile 14 suç kaydı bulunan G.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Depodaki 6 bisiklet sahiplerine teslim edildi.

Bu arada, Y.E.K'nin bina girişinden bisiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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