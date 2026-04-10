Bursa Büyükşehir CHP'den AK Parti'ye Geçti

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'li Başkan Bozbey'in tutuklanmasının ardından, belediye meclisinde düzenlenen seçimde AK Parti'li Şahin Biba başkanvekili seçildi. Meclis çoğunluğu AK Parti ve MHP'de olduğu için CHP, boykot ederek aday göstermedi. Biba, bu kararı 'millet iradesinin tecellisi' olarak nitelendirdi.

Bu olay, geçmişte Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa gibi belediyelerde yaşanan benzer durumları hatırlattı. Bu belediyelerde de CHP'li başkanların tutuklanması veya görevden alınması sonucu, belediye meclislerinde yapılan seçimlerle yönetim AK Parti'ye geçmişti. AK Parti yetkilileri, bu süreci 'ileri demokrasi' ve 'milli irade' zaferi olarak değerlendirirken, CHP taraftarları ise sandık sonuçlarının sandıksız değiştiğini savunuyor.

Son iki yılda, görevden almalar, kayyum atamaları ve parti değişiklikleriyle toplam 85 belediyenin el değiştirdiği ve 19 belediye başkanının tutuklu yargılandığı belirtiliyor. Bu süreçte, yolsuzlukla mücadele ile milli irade arasındaki denge sorgulanıyor, seçmen tercihlerinin sandıksız düzeltilmesi tartışma konusu oluyor.