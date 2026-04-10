Bursa Büyükşehir CHP'den AK Parti'ye Geçti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Büyükşehir CHP'den AK Parti'ye Geçti

10.04.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'li Başkan Bozbey'in tutuklanmasının ardından AK Parti'li Şahin Biba başkanvekili olarak seçildi. CHP, meclisteki çoğunluğa karşı boykot kararı aldı. Olay, önceki belediyelerdeki benzer durumlardan izler taşıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'li Başkan Bozbey'in tutuklanmasının ardından, belediye meclisinde düzenlenen seçimde AK Parti'li Şahin Biba başkanvekili seçildi. Meclis çoğunluğu AK Parti ve MHP'de olduğu için CHP, boykot ederek aday göstermedi. Biba, bu kararı 'millet iradesinin tecellisi' olarak nitelendirdi.

Bu olay, geçmişte Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa gibi belediyelerde yaşanan benzer durumları hatırlattı. Bu belediyelerde de CHP'li başkanların tutuklanması veya görevden alınması sonucu, belediye meclislerinde yapılan seçimlerle yönetim AK Parti'ye geçmişti. AK Parti yetkilileri, bu süreci 'ileri demokrasi' ve 'milli irade' zaferi olarak değerlendirirken, CHP taraftarları ise sandık sonuçlarının sandıksız değiştiğini savunuyor.

Son iki yılda, görevden almalar, kayyum atamaları ve parti değişiklikleriyle toplam 85 belediyenin el değiştirdiği ve 19 belediye başkanının tutuklu yargılandığı belirtiliyor. Bu süreçte, yolsuzlukla mücadele ile milli irade arasındaki denge sorgulanıyor, seçmen tercihlerinin sandıksız düzeltilmesi tartışma konusu oluyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Güncel, Bursa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 10:23:38. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.