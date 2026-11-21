BURSA'da lodos nedeniyle bir marketin önüne bırakılan ekmek kasasının üzerine örtülü poşetin havalandığını gören çift, poşeti tekrar örtüp ekmeklerin tozlanmasını önledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte hafta boyunca etkili olan lodos yaşamı olumsuz etkiledi. Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde 20 Kasım saat 08.00 sıralarında sokakta yürüyen bir çift, bir marketin önündeki dondurma dolabının üstüne bırakılan ekmek kasasının üzerine örtülü poşetin lodos nedeniyle havalandığını gördü. Durup poşeti tekrar kasanın üstüne kapatarak ekmeklerin tozlanmasını önleyen çift, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Muhammet Hüseyin SEZGİN/BURSA,