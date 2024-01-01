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Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan cip dereye düştü

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir cip, 4 metre yükseklikten dere ıslahı çalışması yapılan alana düştü. Kazada sürücü hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ayakta tedavi edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa\'da sürücüsünün kontrolünden çıkan cip dereye düştü
01.01.2024 - 22:44,
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BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, 4 metre yükseklikten dere ıslahı çalışması yapılan alana düştü. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Merkez Nilüfer ilçesi Çalı mahallesi Ahıska caddesi üzerinde meydana geldi. Kent merkezinden Yaylacık istikametine giden Ercan V. idaresindeki 16 AFS 390 plakalı cip sürücüsünün kontrolünden çıkarak 4 metre yükseklikten dere ıslahı çalışması yapılan alana düştü. Kazada sürücü hafif yaralandı. Diğer sürücüler yaralının yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavisi yapıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA
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