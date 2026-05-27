Bursa'da Dayı Darbedilerek Öldürüldü

27.05.2026 21:58
Bursa'da Cüneyt Taşkıran evinde öldürüldü, yeğeni tutuklandı, ablası ve arkadaşı serbest bırakıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evinde darbedilerek öldürülmüş halde bulunan kişinin yeğeni tutuklandı, ablası ile yeğeninin kız arkadaşı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine İstiklal Mahallesi 2. Uludağ Sokak'taki bir eve giden polis ve sağlık ekipleri, darbedilmiş halde bulunan Cüneyt Taşkıran'ın (59) hayatını kaybettiğini belirledi.

Taşkıran'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çalışma başlatan ekipler, ablası Çiğdem A. (62) ve oğlu Erdem A'nın (38) maktulün ikametinde 3 yıldır birlikte kaldıklarını ve bakımını üstlendiklerini tespit etti.

Ekiplerce yakalanan Erdem A, 23 Mayıs'ta dayısıyla alkol aldıklarını, alkolün etkisiyle geçmişte maktulün kendi kızına yönelik taciz iddiasından dolayı aralarında tartışma çıktığını, bu tartışma esnasında dayısını darbettiğini beyan etti.

Ekipler, olay esnasında ikamette şüphelinin annesi ve kız arkadaşının da bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınan Erdem A, annesi Çiğdem A. ve kız arkadaşı Figen Ş. (47) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Erdem A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken Çiğdem A. ile Figen Ş. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Bu arada maktul Taşkıran'ın 23 Mayıs'taki kavganın ardından hayatını kaybettiği, şüphelilerin birkaç gün cesetle aynı evde yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

