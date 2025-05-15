Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili davanın görülmesine başlandı - Son Dakika
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Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili davanın görülmesine başlandı

Bursa'da görülen silahla yaralama davasının duruşmasında iki sanığın öldürüldüğü, iki jandarma personelinden birinin şehit olduğu, diğerinin yaralandığı saldırıyla ilgili 5'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

15.05.2025 12:11
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Bursa'da görülen silahla yaralama davasının duruşmasında iki sanığın öldürüldüğü, iki jandarma personelinden birinin şehit olduğu, diğerinin yaralandığı saldırıyla ilgili 5'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesince, 10. Ağır Ceza Mahkemesinin salonunda basına kapalı gerçekleşen duruşmaya, sanık Tolga Ergün sedyeyle getirildi.

Duruşmada, şehit Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın yakınları ile olayda hayatını kaybeden Mertcan ve Köksal Akça'nın yakınları, Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut ve taraf avukatları hazır bulundu.

Adliyede ve duruşmanın yapıldığı salonda polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

Sanıkların savunmaları dinleniyor.

İddianameden

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede cumhuriyet savcısı, sanık Kemal Ergün'ün, Mertcan ve Köksal Akça'ya yönelik eylemi nedeniyle "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'a eylemi nedeniyle de "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Kemal Ergün'ün, Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut'a yönelik eylemi nedeniyle "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Savcı, Kemal Ergün'ün oğlu Tolga Ergün ile Muhammet Ö, Kadir Can U, Murat K. ve Mehmet Ç'nin de "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan 2 kez 20'şer yıl, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan ise 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istemişti.

Bu arada sanık Tolga Ergün, hakkında alınan adli tıp raporu nedeniyle yargılama başlamadan tahliye edilmişti.

Olay

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 22 Eylül 2023'te bazı müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanmıştı.

Mertcan ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın duruşması için taraflar, 13 Aralık 2024'te adliyeye gelmişti.

Duruşma salonunda sanık avukatının beyanları alınırken, kavgada yaralanan, bu olayda sakat kaldığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren ve eğlence yerinde garson olarak çalışan Tolga Ergün'ün de bulunduğu taraftan sanıklara doğru tabancayla ateş açılmıştı.

Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün tarafından oğlunun tekerlekli sandalyesine gizlenerek adliyeye sokulan silahla gerçekleştirilen saldırıda, sanıklar Mertcan ve Köksal Akça yaşamını yitirmişti.

Aynı saldırıda ağır yaralanan iki jandarma personelinden Uzman Çavuş Nurettin Yaşar (26) kaldırıldığı hastanede 14 Aralık'ta şehit olmuştu.

Olayın ardından gözaltına alınan Kemal Ergün hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", oğlu Tolga Ergün ile Muhammet Ö, Kadir Can U, Murat K. ve Mehmet Ç'ye ise "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçlarından tutuklama kararı verilmişti.

Diğer zanlılardan E.D. ve avukat Ş.F, "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak", polis memurları H.K. ve N.A. ise "görevi kötüye kullanma" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bu 4 kişinin dosyasının ayrı görülmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili davanın görülmesine başlandı - Son Dakika

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