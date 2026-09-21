Bursa\'da elektrikli otobüs dönüşümü hızlanıyor, 2027\'de 54 araç filoya katılacak

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, toplu ulaşımda maliyetleri düşürecek ve çevre kirliliğini azaltacak elektrikli otobüs dönüşümünü hızlandırdıklarını açıkladı. Biba, "2027'nin ilk yarısında toplamda 54 elektrikli aracımız olacak. Böylece otobüs filomuzun yaklaşık yüzde 10'u elektrikli olacak" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda küresel etkenlerden kaynaklanan maliyet artışlarının önüne geçmek, daha çevreci ve vatandaşların daha uygun fiyatlarla hizmet almasını sağlamak amacıyla BURULAŞ otobüs filosunda elektrikli araç dönüşümünü başlattı.

Şu an 4 elektrikli aracın yolcu taşımaya başladığını, 2027 yılının ilk yarısından itibaren de toplam 54 elektrikli otobüsün filoda hizmet vereceğini belirten Başkan Vekili Biba, terminal hattında çalışan otobüsle yolculuk yaptı.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eylül ayındaki ikinci oturumunda "Bütün otobüsleri elektrikli yapacağız" diyerek bu dönüşümü duyuran Biba, terminal hattında test edilen araçları denetledi. 38 No'lu hatta aktif olarak Bursalılara hizmet veren elektrikli belediye otobüsüyle yolculuk yapan Biba, vatandaşlarla sohbet ederek elektrikli otobüs dönüşümünün sağlayacağı faydaları anlattı.

ÖNCE TERMİNAL SONRA TÜM HATLAR

BURULAŞ parkuruna yeni katılan 4 elektrikli otobüsün test aşamasında belirli hatlarda çalıştığını belirten Biba, "Hedefimiz, şehrimizde daha çevreci, daha sessiz ve daha ekonomik toplu ulaşım. Dünyanın geldiği noktada petrolle savaşacak durumumuz yok. Dolayısıyla artık elektrikli araçlara yönelmemiz gerekiyor. İlk adımı attık. 2027 yılında terminal hatlarımızın tamamını elektrikli otobüslerle seyahat edilecek şekilde dönüştürmeyi hedefliyoruz. Sonraki süreçte ise bunu tüm şehrimize entegre edeceğiz. Bursa'da ulaşımı daha ekonomik hale getirebilmek adına gereken tüm adımları atacağız. 2027'nin ilk yarısında toplamda 54 elektrikli aracımız olacak. Böylece otobüs filomuzun yaklaşık yüzde 10'u elektrikli olacak. Belediye otobüslerimizin ardından özel halk otobüsleriyle de iş birliği yaparak o araçları da elektrikli sisteme geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KENDİ ENERJİMİZİ ÜRETEBİLMELİYİZ"

Elektrikli otobüslerin enerji kaynağını Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından üretebilir hale gelmesinin gerektiğini belirten Biba, "Güneş enerjisi panellerinden, rüzgar tribünlerine kadar kendi enerjimizi üretebilir hale gelmemiz gerekiyor. Hedeflerimizi konuştuk, yapılacakları masaya yatırdık. İnşallah en kısa zamanda bu konudaki ihtiyaçlarımızı besleyen enerji rezervini sağlayacağız" diye konuştu.

Bursa'da hizmet veren elektrikli otobüsleri kullanan vatandaşlar da araçların sunduğu konfordan memnun olduklarını ifade ederken, elektrikli otobüslerin şehir genelinde yaygınlaştıracak olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.