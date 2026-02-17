Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Engelsiz İstihdam Projesi"Ne Akademik İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Engelsiz İstihdam Projesi"Ne Akademik İlgi

17.02.2026 10:07  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin iş gücüne katılımını artırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Engelsiz İstihdam Projesi'ni Ankara Üniversitesi ile ele aldı. Ziyaret sırasında otizmli gençlerin istihdamı için ortak adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylerin iş gücüne katılımını artırmak amacıyla hayata geçirdiği "Engelsiz İstihdam Projesi", Ankara Üniversitesi heyetinin Bursa İş Ofisi'ne gerçekleştirdiği ziyarette ele alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylerin iş gücüne katılımını artırmak amacıyla hayata geçirdiği Engelsiz İstihdam Projesi'ne akademik ilgi sürüyor. Ankara Üniversitesi'nin otizmli gençlerin istihdamına yönelik yürüttüğü proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi Bursa İş Ofisi'ni ziyaret eden üniversite heyeti, Bursa İş Ofisi'nin Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile birlikte sürdürdüğü Engelsiz İstihdam Projesi'ni inceledi.

Bursa İş Ofisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen görüşmede ilk olarak Ankara Üniversitesi temsilcileri tarafından "Otizmli Gençlerin İstihdamında Farkındalık ve Destek İnisiyatifi" projesinin kapsamı ve hedeflerine ilişkin bilgi verildi. Proje çerçevesinde otizmli genç bireylerin istihdama erişiminin kolaylaştırılması, işveren farkındalığının artırılması ve kapsayıcı istihdam modellerinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Bursa İş Ofisi'nden proje sunumu

Ziyaret kapsamında Bursa İş Ofisi yetkilileri tarafından proje ile ilgili sunum yapıldı. Projenin, Bursa'da yaşayan özel gereksinimli bireylerin iş fırsatlarına erişimini kolaylaştırmak, destekli istihdam modelini yaygınlaştırmak ve istihdam kanallarını genişletmek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Bu çerçevede Büyükşehir ekibi tarafından saha incelemeleri ve iyi örnek ziyaretlerinin tamamlandığı, proje ekibi ve yürütme kurulunun oluşturulduğu, iki iş koçunun istihdam edildiği, uygulama dokümanlarının hazırlandığı ve iş arayan engelli bireylerin istatistiksel analizlerinin yapıldığı ifade edildi.

Toplantıda iki kurum arasındaki iş birliği imkanları değerlendirilirken, otizmli gençlerin ve özel gereksinimli bireylerin istihdama katılımını artırmaya yönelik ortak adımların önemi vurgulandı.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ankara Üniversitesi, Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Engelsiz İstihdam Projesi'Ne Akademik İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu! Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu CHP’den kesin ihraç kararı 16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu! CHP'den kesin ihraç kararı
Murat Dalkılıç’ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş… Murat Dalkılıç'ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş…

11:44
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:21
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen’in acı sonu
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 12:10:19. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Engelsiz İstihdam Projesi"Ne Akademik İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.