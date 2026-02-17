Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Engelsiz İstihdam Projesi"Ne Akademik İlgi

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylerin iş gücüne katılımını artırmak amacıyla hayata geçirdiği "Engelsiz İstihdam Projesi", Ankara Üniversitesi heyetinin Bursa İş Ofisi'ne gerçekleştirdiği ziyarette ele alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylerin iş gücüne katılımını artırmak amacıyla hayata geçirdiği Engelsiz İstihdam Projesi'ne akademik ilgi sürüyor. Ankara Üniversitesi'nin otizmli gençlerin istihdamına yönelik yürüttüğü proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi Bursa İş Ofisi'ni ziyaret eden üniversite heyeti, Bursa İş Ofisi'nin Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile birlikte sürdürdüğü Engelsiz İstihdam Projesi'ni inceledi.

Bursa İş Ofisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen görüşmede ilk olarak Ankara Üniversitesi temsilcileri tarafından "Otizmli Gençlerin İstihdamında Farkındalık ve Destek İnisiyatifi" projesinin kapsamı ve hedeflerine ilişkin bilgi verildi. Proje çerçevesinde otizmli genç bireylerin istihdama erişiminin kolaylaştırılması, işveren farkındalığının artırılması ve kapsayıcı istihdam modellerinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Bursa İş Ofisi'nden proje sunumu

Ziyaret kapsamında Bursa İş Ofisi yetkilileri tarafından proje ile ilgili sunum yapıldı. Projenin, Bursa'da yaşayan özel gereksinimli bireylerin iş fırsatlarına erişimini kolaylaştırmak, destekli istihdam modelini yaygınlaştırmak ve istihdam kanallarını genişletmek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Bu çerçevede Büyükşehir ekibi tarafından saha incelemeleri ve iyi örnek ziyaretlerinin tamamlandığı, proje ekibi ve yürütme kurulunun oluşturulduğu, iki iş koçunun istihdam edildiği, uygulama dokümanlarının hazırlandığı ve iş arayan engelli bireylerin istatistiksel analizlerinin yapıldığı ifade edildi.

Toplantıda iki kurum arasındaki iş birliği imkanları değerlendirilirken, otizmli gençlerin ve özel gereksinimli bireylerin istihdama katılımını artırmaya yönelik ortak adımların önemi vurgulandı.