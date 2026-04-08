Bursa'da Emekli Polis Memuru Eşini Parçalayıp Çöpe Atan Kadın Suçunu İtiraf Etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Selamet Mahallesi'nde yaşanan kan donduran olayda, Adalet Uzunoğlu (69), 40 yıllık eşi emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu'nu (77) öldürdükten sonra cesedi evde bulunan satır ve bıçakla 15 parçaya ayırdı. Parçaları çöp poşetlerine koyan kadın, aynı sokaktaki 15 ayrı çöp konteynerine dağıttı ve ardından evdeki kan izleri ile suç aletlerini temizledi.

Olaydan iki gün sonra polise eşinin kayıp olduğunu bildiren Uzunoğlu, yaptığı başvuruda eşinin kapıya bakmak için indiğini ve bir daha dönmediğini iddia etti. Polis ekipleri, evde yapılan kontrollerde kan izleri, biyolojik doku parçaları ve kesici aletlerdeki parmak izlerini tespit ederek incelemeye gönderdi. Kan ve doku örneklerinin Ali Fuat Uzunoğlu'na, parmak izlerinin ise Adalet Uzunoğlu'na ait olduğu belirlendi.

Kriminal raporların ardından gözaltına alınan Adalet Uzunoğlu, ifadesinde eşini öldürmediğini, merdivenlerde hareketsiz bulduğunu ve ölümden sorumlu tutulmaktan korktuğu için cesedi parçaladığını itiraf etti. Ceset parçalarını mahalledeki farklı çöp konteynerlerine attığını söyleyen kadın, savcı ve polis eşliğinde yapılan keşifte bu konteynerleri tek tek gösterdi. Yer gösterme sırasında yaşananlar güvenlik kamerasına kaydedildi, ancak çöp konteynerlerinde ceset parçalarına ulaşılamadı.

Adliyeye sevk edilen Adalet Uzunoğlu, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki oğlu ve bir yakını ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.