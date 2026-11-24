(BURSA) – Bursa'da mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 66 araç ve 146 personelle gece boyunca sahada görev yaptı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) müdahale çalışmalarını yakından takip etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı'na bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) aracılığıyla il genelinde etkili olan yağışların yol açtığı olumsuzlukları anlık olarak takip etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın başkanlığında, AKOM koordinasyonunda görev yapan ekipler, mevsim normallerinin üzerindeki yağışların neden olduğu olumsuzluklara müdahale etti.

AKOM koordinasyonunda BUSKİ Genel Müdürlüğü, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Tarım Peyzaj A.Ş. ekipleri gece boyunca sahada görev yaptı.

Toplam 66 araç ve 146 personelle yürütülen çalışmalarda, yağıştan etkilenen bölgelere hızla müdahale edildi. ALO 153 ve BUSKİ ALO 185 hatlarına gelen ihbarlar değerlendirilerek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli müdahaleler yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, gece boyunca AKOM'da bulunarak ekiplerin sahadaki çalışmalarını yakından takip etti. Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı koordinasyon sürecinde, sahadaki ekiplerden alınan bilgiler doğrultusunda müdahale çalışmaları değerlendirildi ve gerekli adımlar atıldı.