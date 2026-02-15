Bursa\'da Ev Yangını Söndürüldü

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde hasar oluştu.

Soğanlı Mahallesi Sevgi Sokak'ta tek katlı evde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Evde kimse bulunmazken, dumanları fark eden mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.