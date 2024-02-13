Bursa'da FETÖ/PDY Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bursa'da FETÖ/PDY Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa\'da FETÖ/PDY Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 20 şüpheli yakalandı ve yapılan aramalarda sahte kimlikler, dolar, para ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

13.02.2024 12:17  Güncelleme: 12:20
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BURSA'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 20 şüpheli, gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'nin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 20 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramada 3 sahte kimlik, 1 adet F' serisi 1 dolar, bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA

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