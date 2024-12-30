BURSA'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü (DKMP) tarafından ormana kurulan fotokapanla yaban tavşanı, çakal ve ayı görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatın yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar kuruldu. Ormana kurulan bir fotokapana yaban hayatından hayvanlar yakalandı. Görüntülerde; dağlık alanda yem arayan ayı, fotokapanlara doğru bakan yaban tavşanı ve bölgedeki çakal ve yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Fotokapan ile Yaban Hayat Görüntüleri - Son Dakika
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